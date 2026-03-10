Twee Nederlandse parathleten zijn hard ten val gekomen tijdens het para-alpineskiën op de Paralympische Winterspelen. Het gaat om vlaggendragers Jeroen Kampschreur en Barbara van Bergen. In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast reageren voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As geschrokken op de heftige beelden.

“We gaan eventjes door met de Paralympische Spelen”, zo snijdt Van As het onderwerp aan. "We hadden het er van het weekend al even over. Wij hebben acht atleten die ons vertegenwoordigen, allemaal in de sneeuw. En mijn god, we hebben toch alweer wat crashes gezien…"

Heftige val

“Jeroen Kampschreur is ten val gekomen tijdens de afdaling in het para-alpineskiën", weet Van As. "Hij gold als een van de favorieten, dus echt een kanshebber voor een medaille. Wat ziet dat er heftig uit. Serieus respect. Echt zo knap, want als je ze naar beneden ziet gaan: het gaat zo hard! Echt niet normaal. Als je dan valt… ik vond het er vreselijk uitzien."

Ze vervolgt: “Hij is niet de enige. Barbara van Bergen, 47 jaar oud, heel cool. Zij is zaterdag in haar zitski ook ten val gekomen. Die crash zag ik ook. Nou…” “Het zag er heftig uit hè?”, reageert Hoog.

Van As knikt. “Ze hield er ook een lichte hersenschudding aan over.” Hoog vult aan: “Ze kon wel nog zelf naar beneden komen.” “Dan ben je echt blij dat dat het enige is, zeg maar. Ik vond het echt bizar”, zegt Van As.

Van Zomerspelen naar Winterspelen

Volgens Hoog laten de crashes zien hoe gevaarlijk de sport kan zijn. “Je kan echt zo hard vallen daar.” Van As komt daarna met een opvallend feitje over Van Bergen. “Wat trouwens leuk is: ze deed in 2008 al voor het eerst mee aan de Olympische Spelen, maar dan de Zomerspelen. Ze heeft drie edities van de Zomerspelen meegedaan.”

Hoog reageert verbaasd: “Met welke sport dan?!” “Rolstoelbasketbal”, antwoordt Van As. “2008, 2012 en 2016. In 2012 en 2016 hebben ze brons gewonnen met het team. Na de Spelen van 2016 ging ze zich meer richten op het zitskiën. Toen kwam ze voor het eerst uit in Peking in 2022 en nu dus in Milaan.”

“Wat gruwelijk! Dat vind ik echt vet. Dat vind ik ook wel iets voor jou, dat jij toch nog meegaat doen aan die Winterspelen”, grapt Hoog. “Met wat dan?”, lacht Van As. “Langlaufen denk ik”, reageert Hoog lachend.

Goud voor Kampschreur

De val van Kampschreur bleek uiteindelijk geen grote gevolgen te hebben. Maandagmiddag pakte hij namelijk de eerste gouden medaille voor Nederland op de Paralympische Winterspelen. Het is de tweede keer in zijn carrière dat hij goud wint, acht jaar na zijn eerste titel.

Van Bergen sloeg maandag de start van de super-G over. Ook dinsdag komt ze niet in actie op de combinatie.

