Sabrina van der Sloot stelde op de Olympische Spelen van Parijs vorig jaar eigenhandig een bronzen medaille veilig voor de Nederlandse waterpolosters. Inmiddels is er een nieuw hoogtepunt op komst voor de 34-jarige. "We dachten dat niks dit nog beter kon maken."

Van der Sloot is namelijk zwanger van haar eerste kind. Ze trouwde in augustus met haar man Thomas en nu delen de twee een liefdevol bericht op Instagram. "Het afgelopen jaar was bijzonder. We vierden onze liefde en dachten dat niks dit nog beter kon maken. Maar niks is minder waar", aldus de waterpoloster.

"Wij kwamen erachter dat 2026 nog beter zal worden. Alle grote avonturen beginnen klein en deze zal overlopen van liefde, geluk en slapeloze nachten. Wij kunnen niet wachten", schrijft ze. Bij de tekst zijn foto's van de echo gezien. Er is dus een baby op komst.

EK

Dat heeft wel gevolgen voor het EK waterpolo in Portugal, dat eind deze maand van start gaat. De ervaren international is er niet bij, meldt zwembond KNZB. Ook twee andere vertrouwde gezichten uit het Nederlandse team zijn er niet bij: Vivian Sevenich en Marit van de Weijden revalideren na een operatie.

De waterpolosters verdedigen in Funchal, op het Portugese eiland Madeira, hun Europese titel van 2024. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis treft vanaf 26 januari in de groepsfase Groot-Brittannië, Zwitserland en Israël.

Aanvoerder

Maartje Keuning neemt de aanvoerdersband over van Van der Sloot, die al zestien jaar onderdeel is van het Nederlands vrouwenteam. "We beschikken over een selectie met veel ervaring, kwaliteit en nieuwe energie. Onze ambitie is om elke dag beter te worden en zo ver mogelijk te komen. In elke wedstrijd zullen we alles geven. Ik heb er enorm veel zin in", laat bondscoach Doudesis weten.

Het EK van 2026 wordt gespeeld volgens een nieuw format met twee groepsfases. Het toernooi start met vier groepen van vier teams. De nummers 1 en 2 van elke groep plaatsen zich voor de tweede groepsfase, waarin de acht teams worden verdeeld over twee groepen van vier. De resultaten uit de eerste fase worden meegenomen. De eerste twee uit de groepen in de tweede fase plaatsen zich voor de halve finales.

Olympische Spelen

Van der Sloot zorgde er bijna in haar eentje voor dat de Nederlandse waterpolosters op de Spelen een bronzen medaille wonnen in de troostfinale tegen Amerika. De aanvalster was met zes goals, waarvan de laatste de allerbelangrijkste was, topscorer voor Oranje. Er werd toen met 11-10 gewonnen in Parijs.