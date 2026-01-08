De selectie die Nederland gaat afvaardigen richting Milaan zit vol liefdeskoppels. Denk bijvoorbeeld aan Joy Beune en Kjeld Nuis of aan Suzanne Schulting en Joep Wennemars. Ook in Noorwegen mag een bekend schaatskoppel hun olympische droom samen gaan verwezenlijken.

De grootste weerstand tegen Nederlandse topschaatsers kwam jarenlang uit Noorwegen. Toch is het schaatsgeweld uit het Scandinavische land de laatste tijd wat afgezwakt. Toch vaardigt Noorwegen wel degelijk een aantal toppers af die het de Nederlanders lastig gaan maken in Milaan. Een van hen is Sander Eitrem, de regerend wereldkampioen op de 5000 meter en regerend Europees kampioen allround. Hij kreeg deze week bijna nog mooier nieuws van de Noorse schaatsbond over zijn vriendin.

Baanrecord

De 23-jarige topschaatser werd drie weken geleden door de Noorse selectiecommissie uitgekozen om in actie te komen in Milaan. Eitrem bewees deze week nog in topvorm te zijn. Hij verbrak namelijk ruim het baanrecord op de 3000 meter op de prestigieuze ijsbaan van Hamar. De drie kilometer is geen officiële afstand bij de mannen, maar alsnog was Eitrem tijdens een trainingswedstrijd ruim vier seconde sneller dan dat ooit iemand was op die afstand in het Vikingskipet.

Schaatskoppel compleet in Milaan

De Noorse wereldkampioen heeft sinds dinsdag nog een drijfveer om optimaal te presteren in Milaan. Tijdens het tweede selectiemoment kreeg zijn vriendin, de topschaatsster Aurora Løvås, te horen dat ook zij mee mag doen aan de Olympische Spelen komende februari.

'Ik wist niet dat je die gevoelens had'

Het schaatskoppel bevestigde afgelopen september hun relatie. Tegenover het Noorse TV2 vertelden de twee over het begin van hun relatie. "Ik sprak met Sander en ik vertelde hem dat ik hem eigenlijk heel leuk vind", zei de 21-jarige Løvås. "Hij bleek ook zo over mij te denken." Eitrem zei: "Ik wist niet dat je die gevoelens had. Ook al nam jij het initiatief. We hadden dus al een tijdje een oogje op elkaar, maar we wisten dat niet van elkaar en zeiden er niets over."

EK afstanden

Voordat het koppel hun olympische droom kan verwezelijken, staat eerst het EK afstanden in Polen op het programma. Eitrem laat, net als alle Nederlandse toppers, het toernooi aan zich voorbij gaan. Løvås komt wel in actie. In Tomaszów Mazowiecki staat zij aan de start van de 1500 meter, 3000 meter en de massastart.

