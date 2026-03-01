De Olympische Spelen zijn een van de meest aansprekende sportevenementen ter wereld. Niet gek ook dat een titel en een gouden medaille door sporters gezien worden als het summum van hun carrière. Een olympische plak is meer waard dan geld, met vooral ook veel emotionele betekenis. Maar nu heeft een historische medaille een torenhoog bedrag opgeleverd tijdens een veiling in Denemarken.

Er ging in veilinghuis Bruun Rasmussen namelijk een stukje eremetaal onder de hamer van de eerste moderne Olympische Spelen ooit. Athene had in 1896 de eer om de Spelen zoals we ze kennen te organiseren. De winnaars en iedereen die daar bij was zijn al heel lang dood, daarom is het zo bijzonder dat er een stukje tastbare historie bewaard is gebleven en nu dus is geveild. In Denemarken leverde de winnaarsmedaille, die toen nog niet van goud was, liefst 154.140 euro op.

Eerste Olympische Spelen

Het veilinghuis weet niet en kan niet verifiëren van wie de geveilde medaille is geweest. Aan de eerste moderne Olympische Spelen in 1896 deden in totaal 241 uit 14 landen mee. Denemarken was zelf ook vertegenwoordigd en leverde met Viggo Jensen de eerste olympisch kampioen gewichtheffen ooit op. De medaille is wel als 'echt' bevonden en op het schild staat de Griekse god Zeus met de godin van de overwinning Nike. Op de achterkant staan de Acropolis en het Parthenon.

'Absoluut dolgelukkig'

"We zijn absoluut dolgelukkig met het resultaat van deze veiling", zegt Christian Grundtvig, de baas van de afdeling van het veilinghuis in Denemarken. De verwachting was dat de medaille minder dan 50.000 euro op zou leveren. Het werd dus ruim 150.000 euro. "De olympische medaille is een zeldzaam verzamelaarsobject. Dit is een stukje historie en memorabilia die wereldwijd bekend gaat worden. Het is ongetwijfeld een van de bijzonderste veilingen die dit huis ooit heeft meegemaakt."

Medailles

Inmiddels is de wereld al tientallen Olympische Spelen verder en zijn honderden atleten beloond met diverse medailles. Vaak is er ook kritiek op de makelij ervan, want geregeld klagen winnaars vlak na de huldiging al over de matige kwaliteit van de plakken. Zo ook Jutta Leerdam. De Nederlandse topschaatsster won in februari zilver en goud op de Winterspelen in Milaan en had er al snel krasjes op zitten.