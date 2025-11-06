Met Nicolás Keenan heeft Nederland plotseling een topsporter die dicht bij het politieke vuur komt te zitten. De Argentijnse tophockeyer is de vriend van D66-voorman Rob Jetten en zijn aanwezigheid in Den Haag deed twee olympisch kampioenen terugdenken aan tamelijke opmerkelijke gebeurtenissen in zijn thuisland.

"Nicolás Keenan is de nieuwe koningin Máxima natuurlijk", stelt hockey-icoon Ellen Hoog in de podcast die ze elke week met oud-ploeggenote Naomi van As maakt voor Sportnieuws.nl. "Wij trekken Argentijnen aan. Hij gaf ook aan dat de verkiezingen net zo spannend waren als een WK-finale. Hij was geblesseerd, kon niet spelen afgelopen weekend en dus wel het feestje meepakken.”

Keenan is de verloofde van Jetten en speelt voor HC Klein Zwitserland en het Argentijnse nationale elftal. Na koningin Máxima duikt er zo nog een Argentijn op als partner van een invloedrijk persoon in Nederland. Jetten won met zijn partij immers de Tweede Kamerverkiezingen.

Brandalarm

"Argentijnen vallen erg in de smaak bij de Nederlanders", aldus Van As, goed voor meer dan 200 Oranje-interlands. Hoog: “Wij trekken Argentijnen aan.” Van As lachend: “Wij vielen ook wel erg in de smaak bij de Argentijnen…” In de tijd dat de twee dé boegbeelden waren van het Nederlandse hockeyteam, was Argentinië de grote rivaal.

"Argentinië is natuurlijk wel echt een sportland", weet Hoog dan ook. "Als wij daar hockeyden… Voor de WK finale (van 2010 in Rosario, red.) ging het brandalarm af, in de ochtend was de kok ineens spoorloos verdwenen.”

Van As: “Dit vertelde ik dus laatst aan iemand en die zat echt vol ongeloof van: ‘Echt waar?!’ Dat er geen lunch was, dat de bus niet kwam en weet je nog in die lift? Die Argentijnen wisten op welke verdieping wij zaten en dan gingen ze allemaal, met hun hockeystick volgens mij, keihard op die deur van die lift rammen, zodat wij er last van hadden.”

Finale WK voetbal

Hoog: “Ze deden er alles aan om ons te saboteren… Dat is ook gelukt, want zij werden kampioen. Maar dat terzijde... Wij mochten ook niet alleen op straat, want we werden gewoon belaagd. Iedereen in Argentinië-shirt, alsof de finale van het WK voetbal gespeeld werd.” Van As: “Dat was wel bijzonder. Wij waren dan wel de tegenstander, maar ze waren wel echt hockeyfans, ook fans van ons.”

"Tijdens de wedstrijd was er veel gefluit als we scoorden", wet Hoog nog. "Of tijdens het volkslied. En als we verloren kregen we ook nog even wat middelvingers. Maar als we onze ronde gingen doen, waren ze ineens onze grootste fans.” Van As: “Bijzonder om mee te maken.” Hoog besluit: “Hij komt uit een mooie topsportomgeving in ieder geval."

Luister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen hockey Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend. Deze aflevering staat vooral in het teken van de NK aftanden in Thialf, met hoofdrollen voor onder meer Femke Kok en Jutta Leerdam én een pijnlijke misser rond Kjeld Nuis. Beluister de aflevering hieronder of via je favoriete podcastapp.