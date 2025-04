'Max Verstappen moet race overslaan om bij bevalling vriendin Kelly Piquet te zijn'

Mini-Verstappen bevindt zich in de laatste fase van de race. Binnenkort wordt Max Verstappen voor het eerst vader, zijn vriendin Kelly Piquet is namelijk bijna uitgerekend. De Nederlander heeft er geen geheim van gemaakt geen race te willen overslaan ongeacht de geboorte van zijn eerste kind. Daar denken veel mensen echter anders over.

Nog voordat het seizoen, dat inmiddels twee races onderweg is, begon sprak Verstappen al duidelijk uit dat vaderschapsverlof geen optie is. ",Alles kan, maar in de Formule 1 bestaat dat niet. Je kunt niet twee maanden vrij nemen", stelde hij bij de presentatie van de nieuwe auto's. "Of ik moet geschorst zijn vanwege teveel strafpunten voor vloeken", lachte hij.

Emoties lopen hoog op bij zwangere vriendin van Max Verstappen: 'Mijn hart kan dit niet aan' Max Verstappen bereidt zich momenteel voor op de Grand Prix van Japan, maar zal met zijn hoofd ook ergens anders. Zijn vriendin Kelly Piquet is namelijk hoogzwanger. Bij de Braziliaans lopen de emoties ondertussen dan ook hoog op en dat komt mede door haar racende vriend.

Verstappen en Piquet maakten bij de laatste race van vorig seizoen bekend voor het eerst samen een kindje te krijgen. De Braziliaanse heeft wel al een dochter met Daniil Kvyat, oud-coureur in de Formule 1. Voor de vijfjarige Penelope is Verstappen een 'bonuspapa'. Nu is zijn eigen kind aanstaande.

Maar voor die speciale gelegenheid is hij niet van plan een race over te slaan. Ieder WK-punt telt, zeker nu Verstappen niet in de snelste auto rijdt. De regerend wereldkampioen staat inmiddels acht punten achter op WK-leider Lando Norris.

Uitkomst poll

Met Sportnieuws.nl peilden we wel alvast de stemming onder onze lezers. Dat deden we met de stelling Max Verstappen doet er goed aan om een race over te slaan bij de geboorte van zijn eerste kind. Een ruime meerderheid van de stemmers was het eens met de stelling. Meer dan 5000 keer werd er gestemd en 69 procent vindt dat Verstappen inderdaad een wedstrijd over moet slaan om bij de geboorte van zijn kind te zijn.

Vraagtekens bij de focus van Max Verstappen in aanloop naar vaderschap: 'Zou dat echt zo zijn?' Het nieuwe Formule 1-seizoen is van start gegaan, en Max Verstappen eindigde verrassend als tweede achter Lando Norris. Red Bull lijkt nog niet alles op orde te hebben, vooral als het gaat om de bandenstrategie. Maar niet alleen op het circuit staan er veranderingen op de planning: Verstappen wordt binnenkort vader van zijn eerste kind.

Verstappen presteert boven verwachting

Verstappen heeft al een knotsgek seizoen achter de rug. De Nederlander werd ondanks de tegenvallende RB21 tweede in de openingsrace in Australië. Ook in China presteerde hij het maximale, waardoor hij boven verwachting tweede staat in de WK-stand. Met de Grand Prix van Japan in volle gang heeft Verstappen ook al een nieuwe teamgenoot: Yuki Tsunoda. Hij verving de teleurstellende Liam Lawson.

