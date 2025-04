Buitenlandse media spreken van groot mysterie rond zege van 'agressieve' Max Verstappen

Max Verstappen boekte zondagochtend een prachtige zege tijdens de GP van Japan. De Nederland van Red Bull liet tijdens zijn eerste overwinning van het seizoen weer eens zien hoe goed de viervoudig wereldkampioen is. In het buitenland keken ze weer eens vol bewondering toe. Al was er één moment dat voor discussie zorgde.

Verstappen doet al jarenlang de meest bijzondere dingen, maar dat hij de op papier snellere McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri achter zich hield was voor velen verrassend. The Daily Mail noemde het al 'geniaal' dat Verstappen zaterdag de snelste in de kwalificatie was, maar zag onze landgenoot er nog een schepje bovenop doen tijdens de race op zondag.

"De beste coureur van zijn generatie doet niet aan toeval. Zelfs niet als zijn auto verre van de sterkste is, zelfs niet als hij geen teamgenoot heeft die in dezelfde stratosfeer rijdt om hem te beschermen", aldus de Britse krant. "Dit was een Max Masterclass."

Fenomenale Max Verstappen bekroont prachtige GP Japan en boekt eerste Formule 1-zege van dit seizoen Max Verstappen heeft zijn eerste zege van dit Formule 1-seizoen binnen. De Nederlander van Red Bull troefde tijdens zijn geliefde GP van Japan op het circuit van Suzuka de twee McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris af dankzij een ijzersterke race.

Duitsers zetten vraagtekens bij actie Verstappen

Het Duitse BILD slaat een heel andere toon aan. In de 21ste ronde ging het in de pitstraat bijna mis toen Verstappen en Norris een botsing maar net wisten te voorkomen. De Duitsers hadden daar misschien wel een straf voor de Nederlander in gezien. "Verstappen duwt hem weg, Norris' auto belandt in de berm waardoor de Brit tijd verliest." BILD spreekt van een 'agressieve actie' van Verstappen, Uiteindelijk liet de FIA het incident voor wat het was.

De Duitsers menen dat Verstappen nog bedreigd had kunnen worden door Piastri. Hij eindigde in de McLaren als derde, maar leek sneller dan zijn ploeggenoot Norris. Hij werd tweede, maar had volgens BILD aan de kant gemoeten voor Piastri. "Waarom deed McLaren dat?", vraagt het uitgesproken medium zich hardop af. "Hoe dan ook, een gelukje voor Verstappen, die voor de vierde keer op rij in Japan wint en de achterstand op Norris in de WK-stand terugbrengt tot één punt."

Majestueuze overwinning

Het lovende Marca spreekt van een 'majestueuze overwinning'. "Hij had niet de beste auto over één ronde en ook niet de beste racesnelheid, maar wist de veel snellere McLarens op alle fronten te kloppen." Het Spaanse medium vindt het stiekem 'onverklaarbaar' dat Verstappen in de kwalitatief mindere Red Bull de Formule 1-race weet te winnen.

WK-stand Formule 1: Max Verstappen slaat geweldige slag na topweekend in Japan Max Verstappen kroonde zich vorig jaar voor de vierde keer op rij tot wereldkampioen. De Nederlander moest alles uit de kast halen om Lando Norris voor te blijven in het kampioenschap. Dit seizoen gaat Verstappen wederom de strijd aan met het team van McLaren, dat de constructeurstitel verdedigt. Lees hier alles over de stand in de Formule 1.

Complimenten van Christian Horner

Ook de teambaas van Red Bull, Christian Horner, was verguld met het optreden van 'zijn' Verstappen. "Max was perfect vandaag, van start tot finish. En wij waren genoeg om hen (McLaren) te kloppen. Zij deden er alles aan, maar we hadden genoeg over."