IJverige Jake Paul heeft prestigieuze rol op het oog voor Jutta Leerdam: 'Het staat in de stenen geschreven'

Jake Paul denkt vaak groot, groter, grootst. Dat was al zo toen hij aan zijn bekendheid werkte op Vine (de voorloper van TikTok) en YouTube. Inmiddels denkt hij ook buiten de grenzen als bokser, maar nu heeft hij een nóg groter doel op het oog.

De verloofde van Jutta Leerdam heeft namelijk plannen om president van de Verenigde Staten te worden, wat - als het zo ver komt - van de Nederlandse topschaatsster dan weer de first lady zou maken. Dat zegt hij in de podcast BS w/ Jake Paul.

Daarin veranderen de onderwerpen vlugger dan het weer in Nederland. Zo mondt een gesprek over reïncarnatie uit tot Paul die zegt dat hij in de toekomst het hoogste politieke ambt van de Verenigde Staten wil uitvoeren.

Duur leven in de VS

"Als reïncarnatie een ding is, dan zou ik graag een kort leven willen hebben zoals een fruitvlieg of mier. Mensen die op mij stampen… En dan door naar het volgende ding", begint co-host en rapper Jasper. "Dit mensenleven, ik heb niet gevraagd om hier te zijn, is zo ontzettend duur. Ik haat het. Als je de kraan aanzet, moet je ervoor betalen", snauwt Pauls rechterhand.

"Trump gaat het regelen, Trump gaat het regelen", verzekert Paul, die zich hard maakte voor het presidentschap van Donald Trump. "Het is gek om aan mensen te vragen dat ze rekeningen van water moeten betalen. Als ik in 2040 president word, dan is dat het eerste wat ik afschaf. Waar schud jij je hoofd voor?", vraagt hij vervolgens aan de excentrieke gast Bobby Lee.

"Alsjeblieft niet. Stel je niet kandidaat", smeekt de comedian. "Ik ga het doen", verzekert Paul. "Ik ga het doen, 2040. Het staat in de stenen geschreven", benadrukt hij. "Alsjeblieft niet, want dan moet ik op jou stemmen", gaat Lee verder. Ook vraagt hij zich af voor welke partij Paul zich beschikbaar stelt.

Republikein of Democraat?

"Ik weet het niet. Ik zit niet echt in een partij. Uiteraard ben ik op dit moment een Republikein, maar zij zijn degenen die dingen ondernemen. Als zij stoppen, kan ik van alles zijn. Zelfs een Democraat", verwacht Paul.

Drukke agenda's

Paul en Leerdam weten in ieder geval hoe het is om drukke agenda's te hebben. Dat zal niet anders zijn wanneer hij president is en zij first lady. Momenteel houdt Paul zich als bokser, influencer en ondernemer bezig met ontelbaar veel zaken, terwijl Leerdam als topschaatsster het ene na het andere toernooi afgaat. Op momenten dat er een gaatje is in beide agenda's, dan zien ze elkaar.

Dat is voor Leerdam nu het geval, omdat het schaatsseizoen erop zit. Sindsdien verbleef ze in de nabijheid van Paul, die haar op het Caribische eiland Saint Lucia ten huwelijk vroeg. Wanneer de bruiloft is, is nog ongewis. Dat komt allemaal pas na de Olympische Winterspelen 2026, het grote doel van Leerdam. De Nederlandse topsprinter zal spoedig terugkeren naar Nederland, om aan haar voorbereiding te beginnen.