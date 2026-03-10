Alysa Liu groeide op de Olympische Spelen in Milaan uit tot een wereldster. Van 200.000 volgers op haar Instagram voor de Spelen tot veel meer dan de 6,5 miljoen van Jutta Leerdam; haar gouden medailles zorgden voor een ontploffing van haar beroemdheid. De twintigjarige Amerikaanse is nog jong, maar is al flink uitgesproken in haar mening. Mede dankzij haar vader.

Olympisch kunstschaatskampioene Alysa Liu heeft in een recent interview met Rolling Stone haar politieke overtuigingen duidelijk gemaakt. De 20-jarige topsporter sprak openhartig over haar voorkeuren en meningen en de invloed van haar in China geboren vader op haar vorming. Ze groeide op in Richmond (Californië) met alleen haar vader Arthur Liu. Ze kwam via een draagmoeder ter wereld, net als haar vier broers en zussen. Dat is van grote invloed geweest op wie ze nu is.

Ze begon met schaatsen op vijfjarige leeftijd, en haar vader, die haar talent zag, richtte zijn hele leven in op de sport van zijn dochter. “Onze familie is behoorlijk liberaal en ik zou zeggen dat dit te danken is aan mijn vader”, verklaarde Alysa, verwijzend naar zichzelf en haar broers en zussen. “We zijn trots op zijn verhaal. Wij laten onszelf ook horen. Net zoals hij was, zou ik zeggen. Hij was extreem vocaal. Op een heel ander niveau.”

Chinese vader

De vader van de schaatsster, Arthur Liu, een voormalig politiek vluchteling uit China, kwam op 20-jarige leeftijd illegaal de Verenigde Staten binnen. Hij was een felle criticus van de communistische regering na een bloedbad in zijn vaderland in 1989. Arthur sprak altijd openlijk over de redenen waarom zijn familie ver verwijderd is van een traditionele familie. “Ik ben een alleenstaande ouder voor mijn kinderen omdat ik dat wilde. Ik wilde altijd al kinderen, maar ik was al 40”, vertelde hij.

'Mijn vader is zo betrokken'

“Mijn vader is zo betrokken bij de politiek, dat de hele familie dat ook is. Het idee om te vechten voor wat juist is en je stem te laten horen, is belangrijk. We steunen fundamentele mensenrechten, dat soort dingen. Soms bellen we politieke leiders, schrijven we brieven. Ik herinner me dat we dat vaak deden toen we kinderen waren.”

Protesten

Gevraagd naar de zaken die haar het meest passioneerden, noemde ze vooral het klimaat. "Maar vooral verkiezingsonderwerpen, Black Lives Matter, Stop Asian Hate, protesten tegen ICE. Veel van dat soort dingen.”