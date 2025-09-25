Vandaag Inside heeft een geschiedenis met bijzondere avonturen tijdens grote voetbaltoernooien en voor het WK van volgend jaar zijn er weer grote plannen. Die kunnen echter niet op het enthousiasme van alle betrokkenen rekenen.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp gooit zaakwaarnemer Rob Jansen het balletje op. "We gaan naar Curaçao toe", begint Jansen, die René van der Gijp om meer uitleg vraagt. "Misschien gaan we. Ik heb gehoord dat ze er heel erg mee bezig zijn", reageert Gijp. Johan Derksen, hét boegbeeld van VI, liet eerder al weten dat het wat hem betreft nergens voor nodig is, maar dat hij geen spelbreker wil zijn.

Het is de bedoeling dat Vandaag Inside, Hélène Hendriks en de podcast KieftJansenEgmondGijp voor zes weken naar het eiland gaan, om uit te zenden tijdens het WK van 2026 dat zich in de Verenigde Staten, Canada en Mexico afspeelt. "Oef", schrikt de van een zware knie-operatie herstellende Wim Kieft. "Kijk eens hoe enthousiast hij is. Hij sprint een gat in de lucht, Wimpie", zegt schrijver Michel van Egmond gekscherend.

Geen alcohol

Van Egmond wil van de oud-topvoetballer weten of hij bang is voor een terugval, of voor de verveling. Kieft kampte in het verleden namelijk met verslavingen. "Ik ben nooit zo graag lang weg van huis", geeft hij toe. Volgens Jansen gaat zijn vriendin gewoon mee. "Als het zo is, en we zijn met elkaar, leuk", geeft Kieft enigszins twijfelend toe.

"Alles wordt gefilmd, vanaf het moment dat je wakker wordt. Want die reis moet natuurlijk worden terugbetaald", prikt Van Egmond nog een beetje. "Oh, we krijgen er voor betaald?", wil Kieft weten. "Kijk, nu wordt-ie wakker. Kijk hem lachen. Dat vindt hij leuk", ziet Van Egmond.

"Neem alleen de tweede avond een drankje. Gezellig", grapt Van der Gijp. "Jullie gaan mij niet gek maken", lacht Kieft. Van der Gijp komt vervolgens met het voorstel om ook vijf weken lang niet te drinken. "Dat is lang hè", waarschuwt Van Egmond hem.

Uitzenden tijdens WK

De reden dat de hele bende mogelijk naar Curaçao vertrekt, is het tijdsverschil. Kieft leeft vooral mee met de spelers. "Je zou in dat Amerika in Texas of zo spelen om 12.00 uur…" De hoge temperaturen zullen dan ongetwijfeld een grote rol gaan spelen.

De rest aan tafel mijmert vooral over het relaxte leven daar. "Ik wil er nog even goed over nadenken", grijnst Kieft. "Je gaat gewoon, je hebt geen reet te vertellen", stelt Jansen. "Het is allemaal al geregeld", sluit Van Egmond af.