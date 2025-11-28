Marianne Timmer won tijdens haar loopbaan flink wat gouden medailles, maar sinds kort kunnen andere mensen juist voorwerpen in die kleur dragen die door de voormalig topschaatsster zijn gemaakt. Timmer heeft donderdag namelijk een sieradenmerk gelanceerd.

De lancering van het sieradenmerk Flamore '98 van Timmer en haar zakenpartner Cathelijne Trovato vond donderdag plaats in Amsterdam. De sieraden zijn geïnspireerd op een vlam en dat is natuurlijk niet zomaar, want de voormalig schaatsster won in haar carrière liefst drie olympische titels. Het getal in de merknaam wijst op het jaartal waarin ze haar eerste gouden plak won.

Timmer vertelt bij de presentatie aan Sportnieuws.nl hoe ze op het idee kwam om zo'n soort sieradenlijn te lanceren: "Ik kom bij veel bedrijven voor lezingen, dus hoor waar mensen tegenaan lopen. Een burn-out, in teams werkt het soms niet of mensen zitten niet in de goede omgeving. Toen dacht ik: waar gaat het om? Waar word je blij van? Dat is voor mij een olympisch vlammetje. Dat is waar het voor mij begon."

"Toen ik 13 jaar was heb ik Yvonne van Gennip zien winnen en toen dacht ik: ik wil dat ook, ik wil naar die Olympische Spelen", vervolgt de inmiddels 51-jarige Timmer. "Ik heb mijn ouders zo gek gekregen dat ze meegingen naar de ijsbaan en daarom heeft mijn moeder de eerste ketting gekregen. Dat is wel waar het om gaat. Dat je met plezier je bed uit stapt en denkt: dat ga ik gewoon doen."

Eerste sieraden al verkocht

Van dat idee moest echter nog wel iets tastbaars gemaakt worden en daar kon ze de hulp van haar partner goed gebruiken. "Ik heb heel veel ideeën, maar ben daardoor ook chaotisch. Cathelijne is strak en organiseert alles, dat is super belangijrk. Wij voelen elkaar goed aan en dat is de kracht."

Die sieraden vielen bij de presentatie in ieder geval in de smaak, want er werd direct wat verkocht. "Ik hoorde net dat er al wat bestellingen zijn en dat is heel spannend, want uiteindelijk hoop je dat heel Nederland met een vlammetje gaat lopen", aldus Timmer.

Schaatsen bij Sportnieuws.nl

