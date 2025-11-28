De Nederlandse topschaatsers mogen zich na twee World Cups aan de andere kant van de wereld opmaken voor een thuiswedstrijd. Zij doen dat volgende week in Thialf. Schaatsicoon Marianne Timmer vond het altijd mooi om daar te rijden en boekte ook veel successen in Heerenveen, maar beleefde er ook één van de pijnlijkste momenten uit haar loopbaan. In de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud blikt ze daar openhartig op terug.

Timmer hoopte in 2010 voor de vierde en daarmee laatste keer deel te gaan nemen aan de Olympische Winterspelen in het Canadese Vancouver, maar enkele maanden eerder sloeg het noodlot toe. "Ik wilde zo graag afscheid nemen in Vancouver en ik was echt weer in bloedvorm", herinnert de voormalig topsprintster zich nog.

Bij een World Cup in Thialf ging het in het najaar van 2009 helemaal mis. "Het was vrijdag de dertiende en ik reed tegen een Chinese (Yu Jing, red.). Ik had last van mijn rug en had al zoiets van: misschien is het slimmer om die 500 niet te rijden, we kunnen beter sparen voor die 1000 - want ik had alweer op het podium gereden in Berlijn."

'Mijn hele voet zat er scheef aan'

Ondanks al die slechte voortekenen besloot de drievoudig olympisch kampioene toch te rijden en dat had ze beter niet kunnen doen. De Chinese schaatsster ging onderuit en Timmer kon geen kant meer op: "Ik remde af, omdat ik haar niet wilde snijden, want ze kwam recht op me af. Achteraf denk je: had ik maar gesprongen."

"Ik kwam klem te zitten in die boarding. Daar zitten van die vlonders en er zit ruimte tussen. Ik kom precies met die hak in die vlonder. Dat hele ijzer was gedraaid. Ik keek naar beneden en mijn hele voet zat er scheef aan. Ik dacht: oh mijn god, dit niet goed. Je voelt niet meteen dat het veel pijn doet, het is meer de adrenaline. Het zag er gewoon heel naar uit", vertelt Timmer.

De schade was enorm: "Toen had ik dus mijn been gebroken, mijn hielbeen verbrijzeld en mijn sprongbeen gebroken." De droom van een vierde deelname aan de Spelen viel daarmee in duigen voor Timmer en ruim een jaar later zette ze een punt achter haar loopbaan.

