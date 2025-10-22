Bij Vandaag Inside was het vorige week even groot feest na de winst van de Gouden Televizier-Ring. Maar de band tussen René van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee is buiten de uitzendingen om helemaal niet goed. Van der Gijp schetst openlijk een pijnlijk beeld van hoe de drie met elkaar omgaan.

Dat de drie niet elkaars beste vrienden zijn is al jaren bekend. In het programma maken ze daar geen geheim van en het resulteert live ook wel eens in ruzie, voor het oog van de kijkers. Als de camera's uit zijn, is de sfeer volgens Van der Gijp echter nog slechter.

Sfeer is verdwenen

Dat vertelt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp, waar hij in gesprek is met Wim Kieft, Rob Jansen en Michel van Egmond. "We maken gewoon een gezellig programmaatje. Als we ons ding doen, is het prima." Dat is voor velen al jarenlang, maar achter de schermen is de sfeer niet meer zoals vroeger.

Ze wisselen geen woord met elkaar

Van der Gijp legt uit hoe het er nu aan toegaat. "Johan zit in zijn kleedkamer, Wilfred ook. We praten nu helemaal niet meer met elkaar buiten de tafel." Van Egmond schiet er van in de lach. "De Verenigde Naties moeten er aan te pas komen."

Door de huidige situatie denkt Van der Gijp vaak met weemoed terug aan gezelligere tijden. Bijvoorbeeld toen Kieft nog veelvuldig aanschoof. "Weet je hoe gezellig dat was? Dan kwam je binnen, had je het over het weekend. Dan gingen we lopend en pratend aan tafel zitten. Dat was gezellig. Nu is het iets geworden waarvan ik denk 'het is niet nodig'. Het publiek merkt het niet, maar het is niet nodig."

Wachtruimte van een crematorium

Dat laatste kan Van Egmond beamen. Hij maakte jaren geleden een boek over het programma toen er weer eens ruzie was. Het trio kon elkaar niet luchten of zien, maar moest voor een lucratieve klus in Dordrecht zijn. "Het was alsof ik in de wachtruimte van een crematorium zat. Toen zei een stem door een speaker 'drie, twee, één', ging er een lampje aan en was het ineens 'Hé Johan, hoe is het?'" Jansen vult aan: "Zij kunnen dit doen terwijl ze een bloedhekel aan elkaar hebben, wat ze ook regelmatig hebben."

Toch was er de voorbije dagen reden tot lachen. Voor de tweede keer in de geschiedenis won het trio de Televizier-Ring. Dat deden ze met maar liefst 74% van de stemmen. Na afloop maakte vooral Genee er een groot feest van.