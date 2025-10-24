Wilfred Genee kennen we natuurlijk al jarenlang als presentator van Vandaag Inside. Samen met René van der Gijp en Johan Derksen is hij veelvuldig op televisie te zien, maar Genee is bijzonder ambitieus. Het leverde hem deze week een bijzondere uitdaging op, maar daarna was er vooral kritiek op het optreden van de presentator.

Genee was donderdagavond namelijk de gespreksleider bij Het Debat van Nederland. Daar moest hij het programma met politieke leiders Geert Wilders (PVV), Frans Timmermans (GroenLinks/PvdA), Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) in goede banen leiden. Na afloop ging het niet alleen om het optreden van de vier lijsttrekkers, maar ook over Genee.

Fikse kritiek op Wilfred Genee

Onder de meer dan twee miljoen kijkers waren er immers een hoop die zich hadden gestoord aan de televisiepresentator. Op sociale media regent het klachten en ook prominenten uit de televisiewereld waren niet te spreken over Genee. Zo was Sander Schimmelpenninck bij RTL Tonight zeer kritisch. Ook politici die thuis mee zaten te kijken, hekelden het optreden.

"Deze man stelt een serieuze vraag over dat hij zich niet meer thuis voelt in zijn eigen stad en dan gaat er lollig gedaan worden door Wilfred Genee en Frans Timmermans over de Tour de France en hoe hard je kunt fietsen", moppert BBB-voorvrouw Caroline van der Plas. Media-expert Victor Vlam vond Genee 'te clownesk' tijdens het SBS-debat. "Hij probeerde er een uitzending van Vandaag Inside van te maken en dat was écht totaal niet nodig."

Debat-expert ontevreden over Genee

Bij het Algemeen Dagblad komt ook de oprichter en directeur van het Nederlands Debat Instituut aan het woord. Roderik van Grieken zag Genee nou niet bepaald als de ultieme debatleider. "Je moet ervoor zorgen dat iedereen bij het onderwerp blijft en dat iedereen evenveel aan bod komt. that's it." Dat deed Genee volgens Van Grieken niet.

En dan waren er nog de lolligheden zoals de emmer water en de toeter die in de studio aanwezig waren. Genee vertelde lachend dat die attributen er waren omdat het niet uit de hand moest lopen. Van Grieken kon er niet om lachen. "Als Genee zegt dat mensen boos zijn en daar vervolgens gaat zwaaien met een emmer water, dan neem je de kijker gewoon niet serieus."

Johan Derksen is wél blij

Was er dan niemand die te spreken was over het optreden van het Vandaag Inside-boegbeeld? Jawel, Johan Derksen vond het uitstekend. De man die geregeld overhoop ligt met Genee geeft hem in hun reguliere uitzending een compliment. "Ik vind dat jij en Merel (Ek, red.) het uitstekend gedaan hebben. Ik reed hierheen door die wind en dacht van 'ga er maar aanstaan, hoor."