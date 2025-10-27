Een groot aantal Turkse scheidsrechters blijkt voor giganische bedragen te hebben gegokt op Turkse wedstrijden. Da's zwaar verboden. In Vandaag Inside reageert scheids Bas Nijhuis op de zaak.

Presentator Wilfred Genee vraagt aan de fluiter of hij een gokker is. "Een gokker? Wat voor gokker", zo reageert de 48-jarige scheids uit Enschede.

Vervolgens legt Genee uit naar welke zaak hij verwijst. "Ik heb alleen van die poeltjes met vriendengroepen. Formule 1.", zegt Nijhuis.

"Maar niet op mijn eigen competitie. Ik krijg wel vaak berichten via Instagram ofzo, als ik een penalty geef in de laatste minuut. Zo van: je hebt me zoveel honderd euro door de neus geboord. Dat krijg ik wel. Maar ik heb zelf niet.. nee, ik heb nog nooit gegokt, absoluut niet."

NBA

Renè van der Gijp, vaste gast in Vandaag Inside, haakt daarna in op illegale gokpraktijken bij spelers die actief zijn in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. "Er zijn nu een paar basketballers opgepakt. En die Michael Jordan, in die film, die was de hele dag aan het gokken met muntjes vlak bij de deur, wie het dichtstbij kwam, weetjewel. En ook met golfen."

Gokkantoren

Mede-gast Johan Derksen weet: "In Engeland kan je overal op gokken. Daar heb je gokkantoren, in elke winkelstraat heb je er wel eentje." Valentijn Driessen, chef voetbal bij De Telegraaf, erkent dat hij geen gelukkige hand van voorspellen heeft, maar gokken met geld doet hij evenmin.

571 scheidsrechters

Ibrahim Haciosmanoglu, de voorzitter van de Turkse scheidsrechtersbond, onthulde het nieuws over de scheidsrechters op maandag. Volgens hem zijn in de afgelopen vijf jaar maar liefst 571 scheidsrechters betrapt op het plaatsen van weddenschappen op wedstrijden.

Van de 371 arbiters met een actief gokaccount, zijn er nog altijd 152 die blijven wedden. Onder hen zijn zelfs zeven topscheidsrechters en vijftien assistenten actief in de Süper Lig, het hoogste niveau van Turkije.