Jade Anna heeft zich opvallend openhartig uitgelaten over een zware periode uit haar leven. De influencer en vriendin van Lazio Roma-middenvelder Kenneth Taylor vertelt in het programma Open Casa van presentator Robbert Rodenburg over haar strijd met een eetstoornis en hoe die haar jarenlang beïnvloedde.

De 21-jarige begon al op jonge leeftijd met vloggen en groeide in korte tijd uit tot een van de bekendste online gezichten van Nederland. Met die populariteit kwam echter ook een constante stroom aan meningen en kritiek. "Mijn hele leven stond online. Ik had heel veel niet in de hand, omdat er veel over me werd gezegd", vertelt ze bij Open Casa.

Die constante aandacht zorgde ervoor dat ze op zoek ging naar iets waar ze wél controle over had. "Iets waar ik heel erg rust in vond, was iets waar mensen helemaal niets over konden zeggen. Dat was hoeveel ik sportte en hoeveel ik at."

Eetstoornis

Na het beëindigen van haar relatie met YouTuber Gio Latooy sloeg die behoefte aan controle verder door. Jade vertelt dat ze steeds strenger werd voor zichzelf en sociale situaties ging vermijden. "Ik was heel streng voor mezelf, was heel veel aan het sporten en heel erg gefocust op mezelf. Ik zei heel veel etentjes af", blikt ze terug. De gevolgen waren groot: ze werd een jaar lang niet meer ongesteld en raakte steeds verder in een negatieve spiraal. "Ik wilde de beste versie van mezelf zijn, maar dat werd ik juist niet."

De bevestiging die ze online kreeg, maakte het extra moeilijk om uit dat patroon te stappen. Video’s over voeding en lifestyle scoorden goed, wat haar onbewust bleef aanmoedigen om door te gaan. Toch bleef het gevoel van onzekerheid overheersen. "Ik vond mezelf nooit goed genoeg. Nog steeds niet. Hoe slank ik ook was, ik heb nooit gedacht: dit is perfect."

Jade Anna heeft gezonde balans weer gevonden

Uiteindelijk besloot Jade professionele hulp te zoeken en haar inner circle in vertrouwen te nemen. Dat bleek een belangrijk keerpunt in haar herstel. Stap voor stap vond ze de weg terug naar een gezondere balans. "Mensen om me heen zeggen nu: je bent weer jezelf, je bent weer leuk en gezellig", vertelt ze met een lach, al geeft ze toe dat die strijd nooit helemaal verdwijnt.

Het hoofdstuk met Gio sloot ze definitief af. "Ik heb mijn spullen gepakt en de deur achter me dichtgetrokken. Dat was het", zegt ze. Contact is er niet meer, en daar lijkt ze vrede mee te hebben. In haar huidige relatie met Taylor kiest ze bewust voor meer rust en privacy. Waar haar vorige relatie zich grotendeels online afspeelde, houden de twee hun leven nu vaker buiten de schijnwerpers.

Leven in Rome

Ook over haar toekomst met Taylor is Jade open. De twee zijn inmiddels ruim twee jaar samen en kozen er bewust voor hun relatie grotendeels buiten de schijnwerpers te houden. Toch verschillen ze op één punt duidelijk van mening. "Vroeger zei ik altijd dat ik jong moeder wilde worden, maar nu denk ik: ik weet het eigenlijk helemaal niet", vertelt ze in hetzelfde interview. Taylor ziet dat anders. "Hij wil het liefst een heel voetbalteam", lacht de influencer, die zelf eerder aan één kind denkt.

Sinds de transfer van de middenvelder naar Lazio woont het stel samen in Rome. Daar probeert Jade haar leven opnieuw vorm te geven, al pendelt ze nog regelmatig tussen Italië en Nederland. Zo neemt ze haar hondje vaak mee op reis, iets wat niet zonder stress verloopt. "Ik zit elke vlucht met mijn hart in mijn keel", gaf ze eerder toe.

Ondertussen maakt Taylor juist naam in de Italiaanse hoofdstad. De middenvelder die ondanks zijn afwezigheid bij Oranje wel in beeld is bij bondscoach Ronald Koeman verovert in rap tempo de harten van de Lazio-fans en liet zich zondagavond opnieuw gelden met twee doelpunten, waarmee hij een belangrijke rol speelde in de volgende overwinning van zijn ploeg.