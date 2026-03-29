In Nederland zijn de nodige voorbeelden van profvoetballers die aan de haal gaan met een beroemde influencer. Denk bijvoorbeeld maar aan de relatie tussen voormalig Ajacied Kenneth Taylor en zijn vriendin Jade Anna van Vliet. Inmiddels is dit fenomeen ook bij onze oosterburen niet meer onbekend.

Zo heeft 1. FC Köln-verdediger Tom Krauss (24) een relatie met de negen jaar oudere fitnessinfluencer Vanessa Mariposa (33). In Duitsland gingen er al langere tijd geruchten gaande dat de twee iets leuks met elkaar zouden hebben. Zo werden ze onlangs al gespot in Keulen toen ze hand in hand liepen en innig met elkaar bezig waren.

Inmiddels hebben Krauss en Mariposa bevestigd dat ze een relatie hebben. Het koppel deelde zondag een bericht met het nieuws op Instagram. "Mijn hart heeft jou gevonden, dat is ware liefde, dat zijn wij", zo leest het bijschrift.

Model en realityster

Mariposa heeft zo'n 770.000 volgers op Instagram, waar ze volop kiekjes deelt in haar bikini of vanuit de sportschool. Die vele volgers heeft ze mede te danken aan haar optredens in verschillende Duitse realityprogramma's als Das Sommerhaus der Stars en Das grosse Promi-Büssen. Daarnaast is de 33-jarige ook nog eens model.

Tom Krauss

De momenteel 24-jarige Krauss heeft inmiddels al een flink rijtje clubs achter zijn naam staan. Zo speelde hij voor ploegen als RB Leipzig, 1. FC Nürnberg, Schalke 04, Mainz 05, Luton Town, Bochum en 1. FC Köln. Momenteel verkeerd hij met die laatste in een felle degradatiestrijd. Met de ploeg uit Keulen staat hij momenteel vijftiende, slechts twee punten boven de degradatiestreep.

Of 1. FC Köln op steun kan rekenen van Mariposa? "Ik zou niet zeggen dat ik specifiek fan ben van 1. FC Köln, maar ik ben absoluut de grootste fan van mijn vriend", zo vertelt ze aan BILD. "Voor mij staat voorop dat ik hem steun en er voor hem ben. Ik begeleid hem op zijn weg, heb al vaak in het stadion meegeleefd en ik ben telkens blij als ik hem daar kan aanmoedigen."

En Krauss is op zijn beurt dan ook weer erg blij met de steun van zijn lief. "Vanessa steunt mij enorm, geeft me kracht en houvast en helpt me mijn hoofd leeg te maken, zodat ik me volledig kan richten op handhaving", zo legt de rechtsback uit aan BILD.