Jade Anna van Vliet had het er de afgelopen maanden maar druk mee: de verkoop van haar huis in Heemskerk. Dat liep bepaald niet vlekkeloos. De influencer, die samen is met voetballer Kenneth Taylor, verhuisde met hem mee naar Rome na zijn transfer van Ajax naar Lazio. Toch bleef haar huis in Nederland lange tijd als een soort hoofdpijndossier boven haar hoofd hangen. Inmiddels is de woning verkocht en heeft Jade Anna een bijzondere update gegeven over de situatie.

In maart deelde de 21-jarige Van Vliet al foto’s op sociale media van haar afscheid van haar eerste eigen woning in Heemskerk. Dankzij haar werk als influencer en haar relatie met de immens populaire YouTuber Gio Latooy kon ze op haar achttiende al een maisonnette kopen in het centrum van de Noord-Hollandse stad. Maar nadat die relatie strandde en ze verliefd werd op Oranje-international Kenneth Taylor, ging het huis de verkoop in. Dat bleek alleen makkelijker gezegd dan gedaan.

Moeilijkheden

Van Vliet kreeg haar woning lange tijd niet verkocht. Toen er uiteindelijk wél een bod kwam en zij dat accepteerde, ketste de verkoop alsnog af omdat de koper de financiering niet rond kreeg. Intussen woonde ze al samen met Taylor in Alkmaar, voordat hij afgelopen winter de overstap maakte naar Lazio Roma om zijn carrière in Italië voort te zetten. Van Vliet verhuisde met hem mee, maar bleef ondertussen zitten met de zorgen rond haar onverkochte huis.

Uiteindelijk werd er eind maart toch een koper gevonden. Volgens Bekende Buren ging het om iemand die de woning in Heemskerk wilde overnemen voor een bedrag rond de vraagprijs van 599.500 euro. Omdat Van Vliet er volgens de doorgaans goed ingevoerde website zelf ooit 465.000 euro voor betaalde, zonder daarvoor een hypotheek nodig te hebben, lijkt de influencer een flinke winst te maken: zeker 135.000 euro. Een mooi bedrag om in Rome verder te bouwen aan haar nieuwe leven als ‘vriendin van’.

Sleutel

En aankomende week zal de sleutel aan de nieuwe bewoners worden overgedragen, zo laat Van Vliet weten in een Instagram-story. "Bijna drie jaar geleden mijn huis gekocht en aankomende week worden de sleutels overhandigd aan de nieuwe bewoners", zo schrijft de influencer.

Het geeft haar een bijzonder gevoel. "Zo raar hoe het leven kan lopen. Erg dankbaar natuurlijk, maar nooit gedacht dat ik nu in Rome samen zou wonen."

Wat krijgt de koper?

Zodra de nieuwe koper de sleutel in handen heeft, krijgt die voor bijna zes ton een ruime maisonnette in het centrum van Heemskerk terug. Volgens Bekende Buren gaat het om een woning van 141 vierkante meter met drie kamers, waaronder twee slaapkamers en een badkamer. De L-vormige woonkamer heeft bovendien openslaande deuren naar een zonnig terras op het zuidoosten van ongeveer 20 vierkante meter.