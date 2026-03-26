Jade Anna van Vliet was er de afgelopen maanden maar wat druk mee: de verkoop van haar eigen huis in Heemskerk. De influencer, vriendin van voetballer Kenneth Taylor, ging met hem mee toen hij transfereerde van Ajax naar Lazio Roma in de Italiaanse hoofdstad, maar bleef met een nachtmerrie zitten in Rome. Daar is nu, mét een dikke winst, alsnog een einde aan gekomen.

Deze week plaatste de 21-jarge Van Vliet al kiekjes op sociale media dat ze afscheid nam van haar eerste huis dat ze zelf kocht in Heemskerk. Als influencer en vriendin van de immens populaire YouTuber Gio Latooy was ze op haar achttiende in staat om een eigen maisonnette te kopen in het centrum van de Noord-Hollandse stad. Maar toen die relatie uitging en ze verliefd werd op Oranje-international Taylor, kon die woning in de verkoop. Alleen lukte dat niet.

Nachtmerrie: verkoop ging niet door

Ze kreeg maar geen koper voor haar huis en toen er eindelijk een bod was gedaan en dat geaccepteerd werd door Van Vliet, ging de verkoop niet door. De persoon kreeg de financiering niet rond. Ondertussen woonde ze al samen met Taylor in Alkmaar en vertrok hij afgelopen winter naar Lazio Roma om daar zijn carrière voort te zetten. Van Vliet ging mee, maar zat met de nachtmerrie dat haar huis maar niet verkocht raakte. Tot nu.

Dikke winst

Er is volgens Bekende Buren een koper gevonden die het huis in Heemskerk wilde hebben voor om en nabij de vraagprijs van 599.500 euro. Aangezien ze volgens de welingelichte website daar zelf ooit 465.000 euro voor neertelde zónder een hypotheek nodig te hebben, betekent dat dat de influencer een dikke winst maakt van zeker 135.000 euro. Met dat geld kan ze mooi in Rome verder bouwen aan haar bestaan als 'vriendin van'.

141 vierkante meter

Wat krijgt de koper van de maisonette in het centrum van Heemskerk terug voor de zes ton die hij in de aankoop stak? 'Een maisonnette van 141 vierkante meter met drie kamers, waaronder twee slaapkamers en één badkamer. De woonkamer is L-vormig en beschikt over openslaande deuren naar een zonnig terras op het zuidoosten van circa 20 vierkante meter', weet Bekende Buren te melden.

Bubbelbad

'De slaapkamer op deze verdieping heeft de uitstraling van een luxe hotelsuite, met een bubbelbad, een ruime inloopdouche met regendouche en ingebouwde kranen, en een apart toilet. Als extra luxe zijn er zelfs ingebouwde tv’s aanwezig.'