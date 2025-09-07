Kenneth Taylor en Jade Anna hebben weinig dates gehad, voordat de twee een relatie kregen. 'Het voelde eigenlijk snel goed, dus we hebben niet echt dates gehad', deelt de influencer in haar verhaal op Instagram.

De influencer hield op Instagram een zogeheten Q&A. Dat houdt in dat haar volgers haar vragen mogen stellen, die zij vervolgens beantwoordt. Eén van haar volgers greep die gelegenheid aan om de Heemskerkse influencer naar tips te vragen voor leuke dates

'Snel in mijn huidige relatie beland'

'Ik moet zeggen dat ik niet veel heb gedate toen ik single was', antwoordde Van Vliet op die vraag. 'Ik ben na mijn vorige relatie (met vlogger Gio Latooy, red.) snel in mijn huidige relatie beland. Dat voelde al vrij snel goed, dus we hebben ook niet echt dates gehad, maar zijn gewoon leuke dingen gaan doen samen', legt ze verder uit.

De influencer deelt vervolgens een reeks voorbeelden van dingen die ze samen met Taylor heeft gedaan, voordat de twee een vaste relatie kregen. Zo hebben zij samen het spelletje Mini-golf gespeeld, een spa bezocht, gekookt en zijn ze naar het strand en een nachtje naar Antwerpen geweest.

Vrije dagen

Taylor behoort niet tot de selectie van Ronald Koeman voor de huidige interlandperiode. Ajax heeft de middenvelder dan ook wat vrije dagen gegeven. Dat geeft de twee wellicht wat tijd om hun lijst met activiteiten die zij samen hebben ondernomen wat uit te breiden.

De eerstvolgende wedstrijd van Ajax staat pas weer gepland op 13 september. Dan nemen de Amsterdammers het in eigen huis op tegen PEC Zwolle. Op 17 augustus staat het eerste duel in de poulefase van de Champions League gepland. Dan neemt Ajax het wederom in eigen huis op tegen Inter Milan.

