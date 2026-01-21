Jade Anna heeft door de toptransfer van Kenneth Taylor naar Lazio Roma Nederland verruild voor Italië. De beroemde influencer mag de komende jaren dus vertoeven in de iconische miljoenenstad en dat valt vooralsnog goed in de smaak. Al zijn er ook wat dingen waar ze aan moet wennen.

Van Vliet heeft meer dan een miljoen volgers op Instagram en deelt daar al veelvuldig beelden uit Italië, waar zij en Taylor eerder deze maand naartoe verkasten. Dat betekent dus een hoop nieuwe indrukken voor het stel, dat voor het eerst samen in het buitenland woont.

De eerste periode in Italië bevalt Van Vliet uitstekend. Het land staat natuurlijk bekend om het goede eten en dat heeft ook zij ontdekt: 'Nieuwe obsessie: pasta carbonara", schrijft ze op Instagram bij een foto van het bekende gerecht. Dat heeft ze niet zelf geprepareerd. "Ook lekker uiteten geweest", verheldert ze.

Het is niet allemaal Italiaans eten wat de klok slaat bij haar. Ze plaatste ook trots een foto van een pita gyros, de bekende hap uit Griekenland. "Voor de verandering", aldus Van Vliet die al een hoop van de stad gezien lijkt te hebben. Ze winkelt er op los, maar daar komt ze er achter dat shoppen in Italië wat anders is dan in Nederland. "Kan de helft niet vinden van wat ik nodig heb", treurt ze.

Dramatisch debuut Kenneth Taylor

Het debuut van Taylor was overigens vrij beroerd. De Nederlander ging onder toeziend oog van Van Vliet hard onderuit in Stadio Olimpico. Het werd tegen Como 0-3.

Van Vliets doelgroep heeft doorgaans niet enorm veel met voetbal, maar er zijn ook volgers met kennis van zaken. Noa Vahle is een van hen. De sportverslaggeefster zag iets bij de partner van Taylor waar ze helemaal niets van begreep en deed daar haar beklag over.

Onbegrip bij Noa Vahle

Vahle snapt niet, zo blijkt uit haar podcast HNM met Hélène Hendriks en Merel Ek, dat mensen als Van Vliet zichzelf filmen als ze in tranen zijn. "Dan ben je verdrietig, niet alleen zij, maar ook andere influencers, en dan denken ze: wacht heel even, momentje, ik zet ven m'n camera neer. En dan doorjanken. Dat is dan onder de noemer: we moeten alles laten zien in ons leven, we moeten ook onze onzekerheden laten zien. Jongens..."

Alles over Serie A

Check hier het laatste nieuws over de Serie A, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.