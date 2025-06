Kenneth Taylor kijkt terug op een bijzonder succesvol seizoen. De Ajax-middenvelder werd uitgeroepen tot Ajacied van het Jaar en speelt nu voor EK-winst met Jong Oranje. Ook op privégebied gaat het uitstekend: hij woont samen met influencer Jade Anna van Vliet. Het is een wereld van verschil met anderhalf jaar geleden, toen Taylor nog werd uitgefloten door de eigen fans. Dit is wat we over hem weten.

Taylor is geboren op 16 mei 2002 in Alkmaar. Als jonge voetballer begon hij bij SV De Foresters, maar al op achtjarige leeftijd haalde Ajax hem naar de jeugdopleiding. Sinds 2010 doorliep hij daar alle elftallen. Zijn debuut in het eerste maakte hij in december 2020 tegen PEC Zwolle. In het seizoen 2022/2023 veroverde hij een vaste basisplaats bij de hoofdmacht, daarvoor speelde hij geregeld bij Jong Ajax. Inmiddels staat de teller op ruim 160 officiële wedstrijden voor Ajax.

Uitgefloten in de Arena

Taylor geldt als een Ajacied in hart en nieren: hij liep vanaf zijn achtste bij de club rond, kent het clublied uit z’n hoofd en gaf altijd alles voor de club. Toch werd hij in een van de lastigste periodes bij Ajax het mikpunt van kritiek. Toen de Amsterdammers tijdelijk op de achttiende plek stonden en blamage op blamage stapelde, lieten de fans massaal hun ongenoegen blijken. Taylor werd zelfs uitgefloten in de Johan Cruijff Arena.

De middenvelder vroeg zichzelf hardop af waarom juist hij het moest ontgelden. "Waarom doen ze het bij mij? Vooral online, op sociale media, ontkom je er bijna niet aan. Ik heb al mijn sociale media uitgezet, maar dan nog komt het soms voorbij. Wat ik kan doen, heb ik eraan gedaan," vertelde Taylor aan AjaxLife. "Ook omdat ik al veertien jaar bij Ajax loop, alles voor de club geef en me echt Ajacied voel. Dan is zo’n fluitconcert wel kut."

In voetballerij én liefde succesvol

Mede door deze moeilijke periode is Taylor volwassener geworden. Hij vond ook steun bij zijn vriendin, influencer Jade Anna van Vliet. De twee leerden elkaar kennen op een verjaardag, waarna Taylor haar de volgende dag een DM stuurde op Instagram. Inmiddels wonen ze samen met hun hondje Navy.

Jade Anna, zelf goed voor miljoenen volgers, is geregeld te zien op de tribune van Ajax. “Onze levens passen ook goed bij elkaar. We kunnen elkaar met veel dingen helpen, zij is ook gewend om in de schijnwerpers te staan”, zei Taylor hierover tegen Helden Magazine.

Ajacied van het Jaar

Om zich volledig op het voetbal te richten, verwijderde Taylor zelfs alle sociale media-apps van zijn telefoon. En met succes: in het seizoen 2024/2025 scoorde hij negen keer en gaf zes assists in 33 wedstrijden. Zijn prestaties leverden hem de titel ‘Ajacied van het Jaar’ op. “Uiteindelijk kun je als voetballer alleen met je voeten antwoorden", aldus Taylor.

Na zijn sterke jaar staat Taylor volop in de belangstelling in Europa. Of hij Ajax écht gaat verlaten wil de middenvelder echter nog niet zeggen. "Ik vind niet veel mooier dan deze club. Er is dus ook niet veel waar ik Ajax voor wil inruilen. En als er niet een heel mooie club komt, speel ik liever mijn hele leven bij Ajax", stelde Taylor bij het Algemeen Dagblad.

Blik op het EK

Maar eerst gaat de focus van Taylor op het EK Onder 21. Met de aanvoerdersband om zijn arm probeert Taylor in Slowakije een nieuw hoogtepunt aan zijn seizoen toe te voegen: EK-winst. De ploeg van Michael Reiziger trapt donderdagavond af tegen Finland, later volgen Denemarken en Oekraïne.