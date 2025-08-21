Jake Paul stapt later dit jaar weer de ring in. Dat maakte de Turkse tak van Netflix per ongeluk bekend, waarna de Amerikaanse bokser het nieuws zelf bevestigde. De verloofde van Jutta Leerdam komt op 14 november in actie.

Zijn tegenstander wordt Gervonta Davis, een wereldkampioen boksen van 1,66 meter. 'Gervonta maakt mijn naam al langer te schande', schrijft Paul op X. 'Zijn bijnaam mag dan Tank zijn, maar ik ben een FPV (First Person View, red.) drone en ik sta op het punt om die kleine jongen te verslaan.'

De tegenstander is weer opvallend te noemen. Paul vecht op een gewicht van 200 pond (lbs) en is 1,85 meter, terwijl Davis nooit hoger dan 140 pond heeft gevochten. Eerder werd The Problem Child juist gelinkt aan een gevecht met zwaargewicht Anthony Joshua, maar daar komt het dus nog niet van.

Uitstekend record

Desondanks is Davis een uitstekende vechter én de regerend wereldkampioen bij de WBA in het lichtgewicht (tot 135 pond). Hij heeft een record van 31 gevechten, 30 zeges en liefst 28 knock-outs. Die ene partij eindigde onbeslist, wat hem de 30-jarige Amerikaan dus nog altijd ongeslagen maakt.

Paul: 'Ja, hij is een van de beste boksers ter wereld, maar mijn motto is: ik vecht tegen iedereen, altijd, overal, ook tegen alle verwachtingen in. Ik schat mijn kansen hoog in.' En daarna lijkt hij op X toch nog even te doelen op een gevecht met Joshua: 'Eerst ga ik David verslaan, daarna ga ik Goliath verslaan.' Het gevecht zal plaatsvinden in State Farm Arena in Atlanta, Georgia.

Jake Paul in Amsterdam

Paul bivakkeert momenteel in Amsterdam, waar hij woensdag met zijn verloofde Leerdam aanwezig was bij de SAIL-In Parade. Samen klommen zij op een boot om mee te varen met de enorme stoet. Leerdam is ondertussen bezig met de voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen.

Afgelopen weekend was het stel in het Comomeer in Italië, voor de bruiloft van Jakes broer Logan Paul. Hij stapte het huwelijksbootje in met Nina Agdal, wat groots werd gevierd. Leerdam deelde er veel beelden van op haar sociale media.