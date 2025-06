Schaatskampioene Jutta Leerdam is alweer een tijdje in Nederland aan het trainen voor het komende olympisch seizoen. Toch blijft ze met heimwee terugdenken aan haar periode met vriend Jake Paul in Puerto Rico.

Leerdam mist haar vrijheid in Nederland, die ze op het Amerikaanse eiland wel ervaarde. Dat blijkt uit een filmpje dat ze op TikTok plaatste. Ze blikt op dat platform vaak terug op haar verblijf bij vechter en entertainer Paul.

Direct na het haar laatste optreden op het ijs tijdens de WK afstanden afgelopen seizoen, vertrok de 26-jarige naar haar vriend. Die had wat bijzonders voor haar in petto, namelijk een huwelijksaanzoek. Weken vol feest, vreugde en liefde volgden. Ze maakten samen met de familie van Leerdam nog een tripje naar eiland Saint-Lucia en New York, voor de première van realityserie Paul American.

In Nederland is het leven van de schaatsster heel anders. Haar dagen staan volledig in teken van topsport. Leerdam heeft dan ook een groot doel voor ogen: goud op 1000 meter op de Olympische Winterspelen van Milaan in februari. Daar moet ze hard voor werken. Vier jaar geleden pakte ze het zilver op die afstand achter Miho Takagi.

Grote verschillen

Leerdam is daarom veel op skeelers, in de gym en op de fiets te vinden de laatste tijd. In Puerto Rico zat ze ook niet stil. Daar werkte ze aan haar lichaam door hard te lopen en te fietsen. Toch voelde dat anders dan in Nederland, merkt ze op.

"Een zongebruinde huid, zonsondergang, en vrijheid", somt ze de verschillen op bij een oud filmpje vanaf de fiets op Puerto Rico. "Ik mis dit." Ze verlangt terug naar het tropische klimaat. "Beter wordt het niet."

Vervelende ingreep

Gelukkig voor Leerdam is het in Nederland ook goed weer en zal ze hier misschien ook wel wat kunnen bijkleuren. De afgelopen week stond voor haar echter vooral in teken van het herstel na een vervelende ingreep.

Drie van haar verstandskiezen werden namelijk verwijderd. Het lijkt inmiddels een stuk beter te gaan. Op dinsdag verscheen Leerdam namelijk weer op het ijs. Dat liet ze uitgebreid zien op haar eigen Instagram-kanaal met meer dan vijf miljoen volgers. Ze reed de nodige rondjes op de schaatsbaan van Thialf. Hoewel ze haar wang voor een flink deel bedekte, leek de ernstige zwelling alweer verdwenen.