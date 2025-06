Het leven van Jutta Leerdam bestaat momenteel voornamelijk uit trainen en thuis rusten. De topschaatsster komt dus niet op veel plekken, behalve haar huis, de gym en de ijsbaan. Dat zorgt voor een typisch 'vrouwenprobleem' en daar baalt ze van.

Leerdam deelt een video van zichzelf op TikTok waarin ze een blauw outfitje aan heeft met glitters erop. Ze lijkt in haar eigen slaapkamer te staan. Dat is met een reden, schrijft ze: 'Een meisje zijn betekent te veel cute outfits hebben voor iemand die nooit het huis verlaat.' En in het bijschrift voegt ze nog toe dat ze enkel leggings en trainingsbroeken draagt.

De commentsectie onder de video wordt weer overspoeld met complimenten. Iemand vindt haar op de Amerikaanse YouTuber Alissa Violet lijken, terwijl de bekende Nederlander Anna Nooshin in hoofdletters schrijft hoe mooi Leerdam is. Ook willen een paar van haar volgers weten waar haar setje vandaan komt, waar de schaatsster netjes antwoord op geeft (Cult Gaia).

Geen risico in cruciaal seizoen

Voor Leerdam staat er een cruciaal seizoen voor de deur, waarin zij alle risico's wil uitsluiten. Daarom heeft zij deze maand haar verstandskiezen laten trekken. Vervolgens liep de 26-jarige sprintster met icepacks op haar wangen rond. Oud-olympiërs Ellen Hoog en Naomi van As zagen dat en bespraken het in de podcast van Sportnieuws.nl.

Van As zei daarover: “Het is natuurlijk een olympisch seizoen. Dan wil je echt álles uitsluiten dat je straks kan tegenhouden. Door die icepacks hoopt ze natuurlijk dat de zwelling snel wegtrekt.” De situatie doet Van As denken aan schaatser Patrick Roest. “Hij liet vorig seizoen aan het begin van het seizoen zijn verstandskiezen trekken en vervolgens heeft hij een heel jaar niet kunnen schaatsen. Dus het is best een risicootje.”

Olympische Winterspelen

Leerdam heeft één groot doel: goud winnen op de 1000 meter bij de Winterspelen in Milaan. Dan kan de Westlandse daarna aan kinderen beginnen met haar verloofde Jake Paul. Leerdam zal na haar laatste seizoen dan ook naar Puerto Rico vertrekken, het eiland dat inmiddels als haar 'thuis' voelt.