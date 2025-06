Op 28 juni stapt Jake Paul opnieuw de boksring in. Met nog zes dagen te gaan tot het gevecht deelde de verloofde van Jutta Leerdam beelden uit zijn trainingskamp, waarop te zien is dat hij zich op opvallende wijze heeft voorbereid.

"Nog zes dagen te gaan," schrijft de Amerikaanse verloofde van Leerdam op Instagram. "Het kamp ging perfect. Klaar om te jagen." Dat jagen lijkt hij erg letterlijk te hebben genomen. Op de beelden van zijn trainingskamp, poseert de influencer namelijk met een aantal wilde dieren, die meer dood dan levend lijken te zijn.

Thor

Op een van de foto's die Paul deelt is te zien dat hij aan het planken is. Dat is op zich al zwaar genoeg, maar om het nog iets uitdagender te maken heeft de Amerikaan zijn hond, Thor, op zijn rug genomen. Thor is de bekende golden retriever van de influencer en is bekend en geliefd onder zijn fans. Ook Leerdam is gek op de viervoeter, en hij ook op haar. Dat blijkt wel uit de video's die de schaatsster regelmatig deelt van haar bezoekjes aan haar vriend, waarop de hond haar enthousiast bespringt.

Afscheid

De schaatsster nam onlangs afscheid van haar verloofde, omdat de twee elkaar lange tijd niet zouden zien vanwege hun voorbereiding. Paul is hard bezig met zijn voorbereiding op zij gevecht tegen de Mexicaanse professional, terwijl Leerdam zich voorbereid op het nieuwe schaatsseizoen en specifiek op de Olympische Spelen die over iets langer dan een half jaar zullen plaatsvinden in Italië. Olympisch goud staat namelijk hoog op de Palmares-wenslijst van de Nederlandse topschaatsster.

Uit een van de foto's die Paul op Instagram heeft gedeeld, blijkt dat het stel toch ergens de tijd heeft weten te vinden om elkaar op te zoeken tijdens hun drukke voorbereiding. De twee zijn namelijk samen hardlopend op een atletiekbaan gefotografeerd. Verder deelt de Amerikaan foto's waarop hij boksend en zwemmend is te zien. Allemaal vrij normaal voor een trainingskamp zou je denken.

Wilde dieren

Toch lijkt de Amerikaanse influencer er een tamelijk ongebruikelijk trainingskamp op nagehouden te hebben. Op een van de foto's poseert hij met een wild zwijn, waarbij hij het dier bij de oren vasthoudt. Het zwijn lijkt dood te zijn, en op de achtergrond is een geweer te zien, terwijl Paul gehoorbescherming draagt. Op een andere foto staat hij met een slang in de ene hand en een schep in de andere.

Ook de slang lijkt niet meer in leven te zijn. In een video is te zien hoe de verloofde van Leerdam aan het kleiduivenschieten is. Hij lijkt dat niet voor het eerst te doen, want hij weet de doelen met gemak te raken. De tekst "klaar om te jagen" in het bijschrift bij zijn Instagram-post lijkt hij dan ook behoorlijk letterlijk te nemen.