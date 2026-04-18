Novak Djokovic is nog altijd actief als tennisser, maar tegenwoordig wordt hij ook gevraagd voor andere klussen. Het Servische tennisicoon is bijvoorbeeld binnenkort te zien als presentator samen met een olympisch kampioene.

Djokovic en freestyleskiester Eileen Gu zullen op 20 april samen de Laureus World Sports Awards presenteren. Dat meldt organisatie Laureus. De presentatie was nooit eerder in handen van sporters.

Djokovic en Gu zullen de show presenteren en prijzen uitreiken in categorieën als sportman en sportvrouw van het jaar, sportploeg, doorbraak, comeback, para-sporter en 'actiesporter'. De prestigieuze sportprijzen worden net als vorig jaar uitgereikt in de Spaanse hoofdstad Madrid.

Genomineerden

Er zijn dit jaar geen Nederlanders genomineerd. Afgelopen jaar werden Max Verstappen en Sifan Hassan genomineerd in de categorieën sportman en sportvrouw van het jaar, waarin de prijzen gingen naar de Zweedse atleet Armand Duplantis en de Amerikaanse turnster Simone Biles.

Duplantis is opnieuw genomineerd, evenals onder anderen tennisser Carlos Alcaraz, voetballer Ousmane Dembélé en wielrenner Tadej Pogacar. Onder de genomineerde sportvrouwen bevinden zich onder anderen oud-winnaar Aitana Bonmatí (voetbal), atlete Sydney McLaughlin-Levrone en zwemster Katie Ledecky.

Eileen Gu

Gu was tijdens de afgelopen Olympische Winterspelen een van de succesvolste skisters. Ze pakte een keer goud op het onderdeel halfpipe en skide vervolgens ook nog naar het zilver op het onderdeel slopestyle en big air. Na die succesvolle Winterspelen krijgt Gu dus de eer om samen met Djokovic te beginnen aan haar eerste klus als presentatrice.

Novak Djokovic

Voor Djokovic is het presenteren van de Laureus World Sports Awards een welkome afleiding van een lastige periode. De Serviër kampt al sinds Indian Wells met een blessure en heeft al meerdere toernooien af moeten zeggen. Het meest recente toernooi dat hij moest afzeggen is het aankomende Masters 1000-toernooi dat aankomende week in Madrid begint.

Het kan zijn dat Djokovic een prijs uit mag reiken aan zijn lotgenoot Alcaraz. Ook de Spaanse topspeler moest het toernooi in Madrid afzeggen, vanwege een nare polsblessure.