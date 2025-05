Glory-kampioen Chico Kwasi ziet de geschiedenis zich herhalen in Miami: 'Zo werkt het niet'

Een herhaling van zetten vond plaats in Miami tijdens Glory Underground. Het gevecht tussen Chico Kwasi en Tyjani Beztati eindigde wederom in een gelijkspel. In gesprek met Sportnieuws.nl deelt Kwasi zijn gevoelens na afloop: "Het enige wat je kunt doen."

Hoewel Kwasi direct na het gevecht zijn teleurstelling uitsprak over de uitslag, klinkt hij later, in gesprek met Sportnieuws.nl, toch tevreden. Terwijl hij trots zijn belt laat zien, vertelt hij: "Ik heb zo veel gegeven tijdens dit trainingskamp. Ik ben er zelfs voor naar Thailand gegaan. Daar heb ik keihard getraind, en dat harde werk is opnieuw beloond."

"We zijn gewoon allebei jongens die het heel graag willen," gaat hij verder. "Tuurlijk geeft een gelijkspel een dubbel gevoel, maar de kampioen houdt de titel, toch?"

Woordenwisseling

Toen de jury de uitslag bekendmaakte en Beztati liet weten het er niet mee eens te zijn, ontstond er een woordenwisseling tussen de twee. "Kijk eerst het gevecht terug voordat je begint te praten," reageerde Kwasi geërgerd. In gesprek met Sportnieuws.nl laat hij dan ook weten graag het gevecht te willen terugkijken: "Maar Tyjani is gewoon supergoed. We zijn echt aan elkaar gewaagd, en het enige wat je dan kunt doen, is nog een keer tegen elkaar vechten," zegt hij optimistisch.

Knockdown?

"En al kijk je het gevecht terug; het is een jurysport. Je moet er gewoon meer aan doen om te winnen," voegt de Purmerender toe. "Naar mijn mening had ik in de vierde of vijfde ronde een knockdown gemaakt, die niet geteld werd. De scheids kwam ook na de wedstrijd naar me toe om te vertellen dat hij die eigenlijk had moeten tellen."

'Waarschijnlijk was het niet expres'

In een eerder interview met Sportnieuws liet Kwasi al doorschemeren dat hij vermoedde dat de jury bij hun eerste gevecht mogelijk bewust voor een gelijkspel had gekozen, om zo een rematch in Miami mogelijk te maken. Of dat bij hun tweede duel weer zo was? "Ik weet het niet," zegt hij.

"Het is gewoon gelijk, daar kunnen we niks aan doen," gaat hij verder. "De jury kan ook niet zeggen: 'Het is gelijk, maar we kiezen nu een winnaar.' Zo werkt het niet. Als het bij voetbal 2-2 is en het wordt de volgende keer weer 2-2, kun je ook niet zeggen: 'De vorige keer was het gelijk, dus we maken er nu 3-2 van.' Het is gewoon wat het is."