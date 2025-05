Spanning loopt hoog op na ongelooflijke uitslag tijdens Glory Underground in Miami: 'Niet zo doen, man'

Chico Kwasi en Tyjani Beztati konden hun oren niet geloven toen ze de uitslag van hun partij te horen kregen. Hun rematch tijdens Glory Underground in Miami eindigde opnieuw in een gelijkspel. Toen Beztati liet weten dat hij vond dat hij had gewonnen, liep de spanning op en ontstond er een woordenwisseling in de ring.

De geschiedenis herhaalde zich in de nacht van donderdag op vrijdag letterlijk én figuurlijk in Miami. Glory-weltergewichtkampioen Chico Kwasi en lichtgewichtkampioen Tyjani Beztati stonden opnieuw tegenover elkaar in een titelgevecht over vijf rondes.

En opnieuw kregen vechtsportliefhebbers een gelijk opgaande strijd te zien tussen twee aan elkaar gewaagde vechters. Wéér werd Beztati een knockdown aangerekend die hij betwistte, opnieuw claimden beide vechters de winst en ook dit keer eindigde het gevecht in een gelijkspel.

Balende gezichten

Beide vechters sprongen na het laatste signaal meteen met hun hand in de lucht de touwen in, in de overtuiging dat ze de winst hadden gepakt. Maar toen de jury de uitslag bekendmaakte, stonden er ineens twee teleurgestelde gezichten in de ring. "Weet je wat het is, het is een goede tegenstander, maar ik wilde niet alweer een gelijkspel," zei Kwasi, die door de gelijke eindstand zijn titel behoudt.

'Dit gevecht heb ik gewonnen!'

"Maar het is wat het is," ging hij verder. "Ik ben blij dat ik de belt houdt, we gaan het opnieuw doen, maar ik ben er niet blij mee." Ook Beztati werd om een reactie gevraagd. Hij liet weten het niet eens te zijn met het besluit van de jury: "Om eerlijk te zijn: de eerste ronde was van mij, de tweede van hem, en alle andere rondes waren van mij. Alle respect voor Chico, hij is een geweldige vechter, maar dit gevecht heb ik gewonnen."

Beztati’s reactie viel duidelijk in het verkeerde keelgat bij Kwasi, en al snel liepen de gemoederen in de ring op. De twee raakten verwikkeld in een woordenwisseling. "Niet zo doen, man," reageerde Kwasi zichtbaar geërgerd. "Kijk eerst het gevecht terug voordat je begint te praten."

Eerder op de avond namen Nederlandse vechters Younes Smaili en Don Sno het tegen elkaar op. Het werd een spannend gevecht waarin de jury het lastig had om tot een beslissing te komen, maar uiteindelijk kreeg Sno de winst toegekend via een split decision.

Later stond de Ghanese Hagenaar Michael Boapeah tegenover de Roemeen Ștefan Lătescu. In de tweede ronde bracht Boapeah zijn tegenstander meerdere keren in de problemen met harde calf kicks, wat zichtbaar pijn deed en daardoor leidde tot meerdere knockdonws. Na in totaal drie knockdowns werd het gevecht gestopt en won Boapeah via een technische knock-out.

'Waar heb je pijn?'

Na afloop daagde hij Donovan Wisse uit voor een rematch: "Fakka mimang," zei hij in het Surinaams. "Waar heb je pijn?" – verwijzend naar de blessure die Wisse al een tijdje aan de kant houdt. De Hagenaar voegde eraan toe dat hij iedereen aankan in het midden- en lichtzwaargewicht, en bedankte tot slot de aanwezige celebrities, met de opmerking dat hij er binnenkort zelf één zal zijn.