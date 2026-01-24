Zaterdag was de tweede dag van de World Cup schaatsen in Inzell. Op dag 1 reden Joy Beune en Femke Kok namens Nederland naar goud. Zaterdag kwam daar Jutta Leerdam bij, die in een baanrecord de 1000 meter won. Maar toen moest het mooiste nog komen, namelijk een sensationeel wereldrecord op de 5000 meter.

Kok won vrijdag in Inzell de 500 meter en Beune bleek weer ongenaakbaar op de 1500 meter. Bij de mannen won de Poolse sprinter Damian Zurek de 500 meter en was Jordan Stolz niet bij te houden op de 1500 meter.

Jutta Leerdam wint 1000 meter

De tweede dag knalde uit de startblokken met de dubbele sprint bij de vrouwen. Jutta Leerdam reed een fenomenale 1000 meter en won de race in een baanrecord. In een wondertijd versloeg ze Femke Kok in een rechtstreeks duel. Zij werd derde in de einduitslag, achter Miho Takagi.

Vroeg in de ochtend kwamen Suzanne Schulting en Naomi Verkerk nog in actie in de B-groep op de 1000 meter. Schulting rijdt die afstand ook op de Spelen in Milaan. Verkerk viel buiten de boot in de matrix, waarna Leerdam een aanwijsplek kreeg.

Joep Wennemars imponeert, Jordan Stolz wint 1000 meter

Er waren jaren dat Nederland het gehele podium op de 1000 meter voor mannen oranje liet kleuren. Maar tegenwoordig deelt Jordan Stolz (21) de Amerikaanse lakens uit op deze afstand. Dat deed hij in Inzell opnieuw, al bood Joep Wennemars behoorlijk tegenstand. De Nederlander werd uiteindelijk derde. Jenning de Boo eindigde net buiten het podium, nadat hij zijn race verloor van de Pool Damian Zurek.

Joy Beune krijgt ferme tik van rivale

Op de 3000 meter was het Ragne Wiklund die imponeerde. De Noorse snoepte het baanrecord af van Joy Beune en bewees in goede doen te zijn voor de Olympische Spelen. Beune zelf kwam niet verder dan een tweede plek en gaf na afloop aan toe aan rust te zijn.

Sander Eitrem als eerste schaatser onder 6 minuten

De 5000 meter voor mannen puilt uit van het talent. De Tsjechische tiener Metodej Jilek won de twee vorige World Cups en Timothy Loubineaud mocht zich na de rit in Salt Lake City de wereldrecordhouder noemen. Maar aan die fraaie titel kwam in Inzell een einde. De Noor Sander Eitrem dook als eerste schaatser ooit onder de 6 minuten op de 5 kilometer: 5.58,52.

