Lionel Messi onthult de waarheid over David Beckham: 'Het is vreemd om hem zo te zien'

Lionel Messi heeft een boekje opengedaan over David Beckham, de eigenaar van Inter Miami CF. De Argentijnse topvoetballer leerde het icoon goed kennen door hun samenwerking bij de club, en was erg verrast. "Ik had dat nooit verwacht."

De 49-jarige Brit hing in 2013 zijn voetbalschoenen aan de wilgen na een glansrijke carrière bij onder andere Manchester United en Real Madrid. Sinds 2014 is hij eigenaar van Inter Miami en in 2023 kwam Messi naar de MLS-club.

De 37-jarige superster was erg onder de indruk van Beckham, die ook regelmatig op de training verschijnt. "David is een spectaculair persoon", aldus Messi. "Hij is hier niet vaak, maar als hij er is komt hij altijd een paar dagen langs."

Persoonlijkheid

"Maar we hebben ook contact buiten de club om en al veel dingen samen beleefd in Miami", vervolgt de aanvaller. Die wel verrast was door de persoonlijkheid van Beckham. "Het is een heel simpel persoon, heel bescheiden en benaderbaar. De waarheid is, dat het een geweldige man is."

'Andere kant'

Toch vindt Messi het soms gek als Beckham aanwezig is bij de club. "Het is vreemd om hem te zien aan de andere kant van voetbal. Niet meer als speler." Toch komt ook die kant van hem nog af en toe naar boven. "Hij voelt nog steeds als een speler omdat hij hier ook wel eens op het veld staat. Hij wil altijd bij de bal in de buurt blijven, en bij ons."

Dat is ook de belangrijkste eigenschap van Beckham, zo vertelt Messi. “Zijn eenvoud en betrokkenheid. Ik kende hem niet en verwachtte dat niet. Maar ik was verrast door zijn persoonlijkheid."

Populariteit

Messi levert een flinke bijdrage aan de club van Beckham. Hij scoorde 24 keer in 30 wedstrijden en maakte het team ook een stuk populairder bij fans. Naast hem kwamen ook topspelers en oud-ploeggenoten van Messi bij FC Barcelona Luis Suarez, Sergio Busquets en Jordi Alba naar Miami.