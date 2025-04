'Overal was bloed': David Beckham betrokken bij heftig incident op feest Manchester United-legende (50)

Wat een mooie avond moest worden, is uitgelopen op een behoorlijk drama. Oud-voetballer Nicky Butt vierde in januari zijn 50ste verjaardag, alleen de jarige job had iets te diep in het glaasje gekeken.

De voormalige Manchester United-speler heeft volgens The Sun een waarschuwing van de politie gekregen, nadat hij destijds een beveiliger een kopstoot gaf. De beveiliger zou daarbij zijn neus hebben gebroken. Butt was betrapt op wildplassen en reageerde behoorlijk agressief toen hij daarop werd aangesproken.

"Er was overal bloed. Mensen waren geschokt toen de beveiliger met een gehavend gezicht terugkwam. Het verpestte wat een geweldige dag had moeten zijn", vertelde een ooggetuige aan het eerder genoemde medium.

Bekende gasten

Butt was drie dagen voor het feestje Abraham geworden. Op het partijtje waren een hoop bekende gezichten, onder wie de Class of '92. Dat zijn naast Butt onder anderen David Beckham, Paul Scholes en Gary Neville. Becks zou er samen met zijn vrouw en oud-Spice Girl Victoria zijn geweest. De groep van ongeveer dertig gasten had eerst een etentje in een restaurant, waarna ze samen naar een bar gingen.

Om 21.15 uur (Engelse tijd) werd de politie gealarmeerd, zo'n twee uur na het incident. De voormalig middenvelder van The Red Devils accepteerde de waarschuwing die hij kreeg van de politie, erkende zich te hebben misdragen en doneerde als goedmaker geld aan het goede doel.

Eerdere incidenten

Het is weer een incident op het oplopende lijstje van Butt, die bepaald geen lieverdje blijkt. In 2019 werd hij verdacht van het mishandelen van zijn ex-vrouw Shelley, alleen omdat er onvoldoende bewijs was werd de zaak gesloten. Destijds kreeg hij ook al een waarschuwing, omdat hij flinke schade aanbracht op de iPhone van zijn ex.

Afgelopen juni kreeg hij een jaar rijverbod en 100 uur vrijwilligerswerk vanwege roekeloos rijgedrag.

Class of '92

Nicky Butt behoort tot de generatie spelers van Manchester United die in 1992 met Manchester United de Youth FA Cup won. Uiteindelijk schopte hij het tot het eerste elftal samen met David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes en de gebroeders Gary en Phil Neville. Butt won zes keer de Premier League met The Red Devils en één keer de Champions League.