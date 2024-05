'Je lult, dat méén je niet?!': Ellen Hoog misselijk en witheet van woede na oplichting

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds eind maart even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

Ze kan er nog steeds woest van raken als ze het erover heeft: Hoog werd begin dit jaar voor flink wat geld opgelicht. Een simpele klus in huis kostte de ex-hockeyster meer dan duizend euro. Tijdens de 24ste aflevering Date nights & Girls trips van hun gezamenlijke podcast, valt Hoog meteen met de deur in huis. "Ik heb een hele leuke week gehad, want ik ben opgelicht", opent ze de aflevering sarcastisch. "Ik was helemaal witheet van woede. Nog steeds als ik er aan denk, kan ik er niet tegen."

Verstopt toilet

Wat gebeurde er bij Hoog thuis? Zij, haar man Kelvin de Lang (hoofdscout bij Ajax) en hun kinderen Sev en Bowie hadden last van een verstopt toilet. Hoog liet de taak om een loodgieter te regelen over aan De Lang, ook omdat ze had gezien dat er oplichters actief zijn in die markt en ze er niet in wilde trappen. Die taak kwam na twee weken alsnog op haar bordje terecht, omdat Kel het niet regelde.

'Ik was er helemaal klaar mee'

"Ik was er helemaal klaar mee, dus toen ik m'n auto had geparkeerd voor een afspraak, heb ik het zelf geregeld. Ik belde het nummer dat een vriendinnetje had doorgestuurd en die zeiden dat ze druk waren en raadden me een andere loodgieter aan. Die heb ik op internet gezocht en in alle haast meteen op de bovenste hit in Google geklikt. Ze zouden dezelfde avond om 18:00 uur komen. Perfect."

'Groot probleem'

Oké, ze waren niet op tijd. Om half zeven kwamen twee mannen binnen. "Ze deden hartstikke aardig en deden ook leuk tegen de kinderen. Dan vertrouw je het gewoon. Ze liepen ons ook even door de prijsindicatie door. Daar zaten voorrijkosten, materiaalkosten en manuren in. Dus we lieten ze werken. Maar het duurde maar en duurde maar. Terwijl ze bezig waren, vroeg Kel al of ze wel te vertrouwen waren. Ze bleven maar met van die spiralen om dingen te ontstoppen de kruipruimte in gaan. Na dik anderhalf uur kwamen ze naar boven met de mededeling dat er een groot probleem was."

Hoog en haar man gingen naar buiten en zagen een overvolle put. Het water stond begin 2024 hoog en de putten dus ook. Maar de 'loodgieters' haalden allemaal natte doekjes uit het riool. "Ze zeiden doodleuk dat het een probleem van de gemeente was. Toen wisten we al dat we zouden gaan betalen voor helemaal niks, terwijl ze hadden gezegd dat er sowieso een oplossing zou komen."

Rekening: 1200 euro

Hoog vraagt in de uitzending wat haar ex-collega en vriendin Naomi van As denkt dat het bedrag is wat op de rekening stond. Of wat ze een reële prijs zou vinden. "200 euro? 500 euro?", schatte Van As hardop. "Nou, tel er maar duizend euro bij op. 1200 euro moest ik betalen. 1200. Ik kon wel huilen", erkent Hoog. "Ik was er helemaal misselijk van." Van As gilt het uit van ongeloof. "Je lult, meen je dat nou echt?! Oh oh oh... En? Heb je betaald?"

Schuldgevoel

Hoog zegt gewoon betaald te hebben, via de pin. Gelukkig was haar man De Lang niet boos, maar zei hij dat ze het gewoon snel moesten vergeten. Maar dat vindt Hoog moeilijk. Ze voelt zich ook schuldig. "Ik had het geregeld. Later heb ik gegoogeld. Wat bleek: er is een bedrijf met dezelfde naam dat zich voordoet als een ander bedrijf en veel mensen oplicht. Ze betalen heel veel geld om bovenaan te komen in Google en ik heb uit haast op die link geklikt."

'Ik ben er helemaal kapot van'

Ze heeft het haar man nog niet verteld, dat het eigenlijk dus haar eigen schuld was. "Gelukkig luistert Kel niet naar deze podcast", kunnen de meiden alweer lachen. "Ik ben er wel helemaal kapot van. Je voelt je zo dom en naïef. Dus mensen: klik niet zomaar op een link als je een loodgieter zoekt. Er zitten gewoon oplichters tussen", waarschuwen Hoog en Van As hun luisteraars.

