Hilariteit om uit hotel ontsnapte Oranje-hockeyster: 'Ze dacht: ik ga gewoon naar die gozer toe'

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de leukste fragmenten voor je uit.

"Wij waren als vrouwenteam natuurlijk best wel braaf", steekt Fatima Moreira de Melo, oud-ploeggenote en speciale gast van de podcast, van wal. "Wij gingen niet heel erg feesten tijdens een toernooi." Dat wordt bevestigd door Hoog en Van As, maar dan blijkt Moreira de Melo tóch een verhaal te hebben.

"Ik lag op een gegeven moment met Miek van Geenhuizen op een kamer, in Canberra", aldus Moreira de Melo. Dat is de ambassadestad van Australië, echt geen reet te beleven. Miek is altijd een aparte geweest. Ze kon briljant hockeyen, Stimorol (kauwgom, red.) aan haar stick, echt next level. Maar sociaal gezien liet ze zich weinig vertellen. Ook door Mark (bondscoach Lammers, red.) niet."

Fatima Moreira de Melo in 2006. © Pro Shots

"Wij zijn opgevoed met 'het team gaat voor jezelf' en 'je moet accepteren als je niet in de basis staat'. Wij waren daar allemaal heel gedwee onder, maar Miek accepteerde dat niet. En tijdens die Champions Trophy had ze te horen gekregen van 'je hebt een half blessuretje of je bent moe, dus morgen speel jij niet'. Nou dat ging er dus echt niet goed in bij Miek."

Irish Pub

"Ze vond het echt belachelijk", gaat de inmiddels 45-jarige padel-ambassadrice verder. "Ik lag dus bij haar op de kamer en zij zeiken en doen en dit en dat. En er was een kerel, ik geloof een Australische gozer die bij Kampong hockeyde in dat seizoen. Daar had ze weleens wat mee geflikt en die was daar, in Canberra. Er was daar echt geen fuck te beleven, maar bij dat hotel om de hoek was een Irish Pub. Miek dacht 'ik speel toch niet morgen, ik ga gewoon naar die gozer toe in die Irish Pub'."

'Gewoon volle bak, alles'

"Ik lag daar braaf op mijn kamertje en viel in slaap en om vier uur in de ochtend komt Miek terug. Nou ja ok, die had even haar avondje met die gozer gehad. Ik weet niet wat ze allemaal had uitgespookt." "Wat denk je", onderbreekt Hoog. "Nou, gewoon volle bak, alles', lacht Moreira de Melo. "Ik zal niet allemaal rare woorden gaan gebruiken. Swaffelen, alles erop en eraan. Maar dat weet ik niet, dat moet Miek jullie vertellen." Ondertussen gieren Hoog en Van As het uit.

Cranberry Breezer

Moreira de Melo gaat verder, tot hilariteit van de twee gastvrouwen: "Wij slapen en de volgende ochtend natuurlijk gaar. Miek kon 's morgens toch al zo verward zijn. Die vergat altijd haar schoenen of een lens, die was altijd zo chaotisch, vergeetachtig. Maar echt een fantastisch type natuurlijk, ik moest er altijd wel om lachen. Maar we stonden in de lift en ik kijk en zeg 'Miek, wat heb jij daar nou om je mond heen zitten?'. Had ze van die paarsige vlekken. 'Ow' zegt ze, 'Dat is van de Cranberry Breezer'. Dus ik zei: 'die zou ik voor het ontbijt toch even weg poetsen'. Ze probeerde het niet eens te verdoezelen dat ze weg was gegaan. Die was er zo klaar mee. Die had echt schijt."

Blaasontsteking

Aan het einde van de podcast komen de drie oud-hockeysters nog even terug op het verhaal: "De conclusie is dat Miek heeft zitten knallen met een Australiër", aldus Hoog. "Dat weten we niet hè, maar ze had wel een cranberrysnor", corrigeert Moreira de Melo. "Misschien had hij wel zijn tampeloeres in de cranberrysap gedoopt, weet jij veel", stelt Van As. "Cranberryjuice is heel goed voor je blaas, tegen blaasontsteking", beseffen ze. "Dus misschien had Miek wel last", aldus Van As. "So put your tampeloeres in my cranberryjuice", besluit een gierende Hoog.

Beluister hieronder de complete aflevering: