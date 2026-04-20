Johan Derksen was zondag een van de opmerkelijkste toeschouwers tijdens de bekerfinale tussen AZ en zijn 'cluppie' NEC. Het 77-jarige gezicht van de immens populaire talkshow Vandaag Inside maakte een einde aan 25 jaar zonder stadionbezoek en zat in De Kuip in Rotterdam samen met zijn vriend Henk Kuipers. Hij maakte ongekende taferelen mee.

Derksen was een graag geziene gast in de contreien van De Kuip, het stadion van Feyenoord. Heel veel mensen wilden met 'de snor' op de foto. Kuipers, voormalig baas van motorclub No Surrender, wist niet wat hij zag. "Ik ben met een hoop artiesten en bekende mensen meegeweest in mijn tijd, maar ik heb nog nooit zoveel mensen met iemand op de foto willen zien gaan als bij Johan", zegt hij in de gezamenlijke podcast Groeten uit Grolloo. "Onvoorstelbaar."

'Zeg mij maar wat wijsheid is'

Kuipers vindt het bewonderenswaardig dat Derksen voor iedereen ook daadwerkelijk de tijd nam om op de foto te gaan. Er was volgens hem ook geen doorkomen aan voor Derksen. "Dat fotootjesgedoe is een hype", vindt Derksen. "Daar raak je aan gewend. Maar het probleem is dat heel veel mensen het goed bedoelen en met je op de foto willen. Als je dat doet, sta je voor lul. Als je het weigert, vinden ze je een lul. Zeg mij maar wat wijsheid is."

'Dat vind ik cru'

Derksen vindt dan ook dat het bij zijn werk hoort. "Als je met je geile kop iedere avond op tv zit, kun je niet tegen die mensen zeggen: 'Sodemieter maar op, ik wil niet met jou op de foto'. Dat vind ik ook een beetje cru. We zijn eigenlijk gevlucht door heel vroeg op de tribune te gaan zitten, want je krijgt erbuiten geen rust. In Grolloo, waar ik woon, is er helemaal niemand die zich druk maakt dat ik elke avond uit m'n nek zit te lullen. Dat vinden de mensen helemaal niet interessant en bijzonder. Maar bij zo'n bijeenkomst zijn er veel mensen die wel naar het programma kijken en fan zijn."

Derksen maakte het laatste fluitsignaal van de bekerfinale niet eens meer mee. Toen hij zag dat 'zijn' NEC kansloos was en dik verloor, vertrok hij al naar huis.