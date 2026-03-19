Johan Derksen is bijzonder populair. De markante man stond op de lijst van de VVD in de gemeente Aa en Hunze bij de verkiezingen. En wat bleek: er werd flink op Derksen gestemd. Zo erg zelfs, dat Vandaag Inside vreest voor zijn vertrek.

Woensdag waren de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Derksen ging ook naar het stembureau, maar kleurde niet het vakje in waar zijn naam bij stond. "Dan zeggen ze: dat heeft die klootzak zelf gedaan", vertelde hij die dag bij Vandaag Inside. Hij verwachtte ook niet dat er daadwerkelijk veel mensen op hem zouden stemmen.

Hij kreeg zestien stemmen in zijn woonplaats Grolloo. "Maar wat blijkt nu: in de rest van Aa en Hunze was Johan iets populairder", vertelde politiek verslaggeefster Merel Ek donderdag. "Dus het lijkt alsof jullie Johan kwijt zijn op de woensdagavond, want hij moet de gemeenteraad in."

Met John de Mol om tafel

"Als het land je nodig heeft, kun je bijna niet weigeren", reageerde hij gekscherend. "Ik zal John de Mol vragen of ik twee avonden weg kan blijven. Wel met behoud van salaris", grapte de mediapersoonlijkheid.

Derksen was lijstduwer en stond op plek 20 op de lijst. Hij kreeg na de fractievoorzitter de meeste stemmen. Dat waren er "zo'n honderd", vertelde hij. Toch heeft Derksen geen ambities om daadwerkelijk de politiek in te gaan. "Ik heb een filmpje op de site van de VVD gezet dat ik geen enkele ambitie heb om in de gemeenteraad te gaan zitten, maar dat ik wel als lijstduwer behulpzaam wil zijn bij de campagne", verklaarde Derksen. "De fractievoorzitter was echt tevreden dat ik niet wilde, want hij wilde het eigenlijk ook niet."

Tom Beugelsdijk

Wie wel de gemeenteraad in gaat is Tommie Beugelsdijk, oud-voetballer bekend van vooral ADO Den Haag. Hij sloot zich aan bij de partij van Richard de Mos: Hart voor den Haag. "Ik richt me alleen op sport", zei hij tegen Sportnieuws.nl. "Geen andere zaken, van sport heb ik verstand en ik hou ervan. Ik ken veel mensen en sportverenigingen in Den Haag. Dus dat."