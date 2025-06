Oud-voetballer en mediapersoonlijkheid Johan Derksen heeft felle kritiek geuit op een 'ongepaste' actie van Linda de Mol. In de nieuwste uitgave van haar blad LINDA. Staat een groot artikel over zangduo Suzan en Freek. Daarin wordt volgens Derksen onsympathiek omgegaan met de situatie van de ongeneeslijk zieke Freek Rikkerink.

Derksen noemt de keuze van De Mol om het interview met Suzan en Freek te publiceren 'onprofessioneel'. Zelf was hij jarenland hoofdredacteur van Voetbal International. Afgelopen maand maakte Suzan en Freek bekend dat bij Freek uitgezaaide longkanker is geconstateerd. Het interview met het zangduo werd nog voor die diagnose afgenomen.

Dus verscheen deze week een nieuwe editie van LINDA. in de winkels waarin het zangduo dolgelukkig spreekt over hun toekomstplannen. Het blad was al gedrukt en er werd besloten om de tijdschriften niet weg te gooien, maar een inlegvel te plaatsen waarin wordt uitgelegd dat het interview al was gedrukt voordat het heftige nieuws bekend werd.

Derksen vindt dat onbegrijpelijk. “De redactie die verontschuldigt zich met de dooddoener van: ‘Ja, het lag al bij de drukker'", zegt hij in zijn podcast Groeten uit Grolloo. "Maar als je een fatsoenlijke onderneming bent, dan haal je zo’n hele editie van de markt."

'Heel onbeschaafd'

“Het is natuurlijk heel raar om de lezers nu een groot verhaal met Suzan en Freek voor te schotelen waarin alles koek en ei is en ze hun toekomstperspectieven openbaren", vervolgt hij. "Ik vind het heel onbeschaafd en alleen omdat het geld kost. Maar zodra de journalistieke normen moeten wijken voor commerciële normen, dan creëer je bullshit en bagger.”

Maar volgens De Bromsnor waren de financiën leidend bij LINDA. "Je had gewoon moeten voorkomen dat deze editie bij de mensen en in de winkel kwam. Maar ja, dat kost natuurlijk een hele hoop geld.”

Toch was het volgens hem een betere optie geweest. “Want je bent meteen ongeloofwaardig en onbetrouwbaar.” Lezers hadden beter wat langer kunnen wachten op een nieuwe druk van de LINDA. "Dan had iedereen daar begrip voor gehad en je had sympathie gekregen."