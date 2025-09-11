TV-gezicht Johan Derksen is een man met veel interesses. Hoewel hij groot werd in de voetbalwereld, is muziek zijn echte liefde en passie. Desondanks kan hij niet alles pruimen.

De grootste hekel heeft Derksen aan Nederlandstalige volksmuziek. Kritiek daarover heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken. Hij noemde het ooit "smaakloos" en "feestmuziek". Hij ziet volkszangers dan ook als ordinair, commercieel en weinig authentiek.

"Alle smakeloze Nederlandstalige zangers die met z'n allen voor het feest van de wansmaak zorgen. Als ik ze persoonlijk ontmoet zijn het echt geen onaardige mensen, maar zodra ze gaan zingen, ben ik weg", zei Derksen ooit in een interview met De Telegraaf.

Wolter Kroes pareert kritiek

Wolter Kroes, bekend van Niet normaal en Vila Hollandia, heeft alle uitlatingen van Derksen ook gehoord. Hij kon het niet laten om erop te reageren. Toen Kroes afgelopen weekeinde bij De Oranjezondag optrad zong hij "sorry Johan Derksen, sorry". Bij Shownieuws werd hij met die woorden geconfronteerd. "Hij is een vreselijke oude zuurpruim", doelde Kroes lachend op Derksen.

"Johan vindt het Nederlandstalige repertoire walgelijk. Maar ik zie dit weekend in IJmuiden 10.000 man meezingen en zwaaien op die muziek. Er zijn miljoenen Nederlanders die het wél leuk vinden. Hij moet het niet zo afzeiken. Jammer dat hij zichzelf zo laat kennen", stelde Kroes.

Liefde voor muziek

Derksen zelf is helemaal wild van bluesmuziek. Hij heeft een uitgebreide collectie platen in zijn tuinhuis in Grolloo. Van 1995 tot 1998 was hij de manager van de Drentse band Cuby + Blizzards. Derksen kende zanger Harry Muskee al sinds de jaren zestig.

Derksen probeert via zijn platforms (zoals Vandaag Inside, de radio of het theater) vergeten of onbekende muzikanten onder de aandacht te brengen. Hij ziet zichzelf als een soort "ambassadeur" van eerlijke, pure muziek, los van commercieel succes.