Vandaag Inside is terug op de buis. Het populaire programma heeft al jarenlang drie vaste gezichten: Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. Maar er was ooit een vierde lid die erg gewaardeerd werd: Hans Kraay junior. Die werd door het drietal op koude wijze aan de kant gezet.

Hansie Hansie was een vaste gast in de voorlopers van Vandaag Inside. Toen het een actualiteitenprogramma werd, besloot Derksen de banden te breken met de oud-voetballer. "Mij is kwalijk genomen dat ik Hans Kraay er niet bij wilde hebben", vertelt Derksen in de aflevering van dinsdag.

Derksen was 'bang' dat drie oud-voetballers (Kraay, Van der Gijp en hijzelf) "Gaza en Oekraïne zouden ontleden". "Nu is alles gedekt", beargumenteert Derksen. "Kanonnier Derksen weet er alles van en die wordt hier en daar aangevuld door de generaal", wijst hij naar Mart de Kruijf, voormalig commandant der landstrijdkrachten.

'Niet de schoonheidsprijs'

Wilfred Genee valt hem in de reden en zegt dat het "niet zo sjiek was" hoe ze Kraay aan de kant schoven. "Dat hadden wij, en misschien ook jij, anders moeten aanpakken", oordeelt Genee. "Ik heb het gewoon tegen hem gezegd. Ik heb niets tegen Hans Kraay, maar het was een beetje te veel van het goede", vindt Derksen.

"Als ik er op terugkijk, verdient dat niet de schoonheidsprijs", steekt Genee de hand in eigen boezem. "Ik heb daar helemaal geen spijt van. Maar nogmaals: als René op woensdag niet komt, had Hans daar keurig kunnen zitten", denkt Derksen. "Maar dat kan nog steeds toch?", wil Genee weten. "Als hij dat gewild had, was dat geen probleem geweest. Maar om nou hier als ex-voetballers de wereldeconomie en alle oorlogen door te nemen…", stelt Derksen.

Specialist in de zaal

"Daar voel jij je ook niet door geremd over het algemeen", countert Genee. "Nee!", reageert Derksen fel. "Maar hij (De Kruif, red.) zit erbij. Als ik domme dingen ga zeggen, dan kan hij corrigeren. Ik vind: voor serieuze onderwerpen moet er altijd één specialist ook bij zitten", besluit Derksen, waarna applaus van het publiek volgt.

Geen rancune naar Derksen