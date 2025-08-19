René van der Gijp zal dit seizoen op woensdag hoogstwaarschijnlijk vervangen worden door Wierd Duk bij Vandaag Inside. De oud-voetballer is zelf echter absoluut geen fan van de journalist. "Dat is wel jammer."

Van der Gijp wilde vorig seizoen meer tijd voor zichzelf en is sindsdien niet meer te zien in VI op woensdagavond. Hij werd vervangen door Albert Verlinde, maar die maakte de overstap naar RTL Tonight. Vorige week werd bekend dat Duk zijn plaats voortaan zal innemen.

Van der Gijp had liever een andere tafelgast zien aanschuiven. Hij vindt dat Vandaag Inside met de journalist een te serieus programma wordt. "Het is wel jammer dat zo iemand niet meer weet waar de kracht van het programma zit", vertelt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Dat is wel jammer, maar aan de andere kant heb je ook te maken met iemand die een bepaalde leeftijd heeft. Ik ga het hem niet uitleggen. Daar heb ik totaal geen behoefte aan."

Kwestie van smaak

Volgens René is het een kwestie van smaak. Johan Derksen is bijvoorbeeld groot fan van Duk en wil hem er graag bij hebben dit seizoen. "Het is heel vaak persoonlijke voorkeur. Als hij tegen mij zegt: 'Ik vind Wierd Duk goed', dan zeg ik gewoon niks", aldus Van der Gijp. "Ik hou gewoon m’n mond. Het is smaak. Het heeft niets te maken met of hij beter is of slechter, en over smaak valt niet te twisten."

Hij heeft wel een eis: Van der Gijp wil niet zelf met Duk aan tafel zitten. "Ik trek het gewoon niet als iemand geen humor heeft, geen zelfspot en zichzelf veel te serieus neemt. Dat trek ik niet", legt hij uit. "Wat dat betreft ben ik er heel makkelijk in. Ik heb alleen gezegd: 'Ik heb hem niet zo heel graag naast me'."

Bovendien noemt René de uitspraken van Wierd over migratie populistisch. "De afgelopen maanden begon het een beetje op m’n lachspieren te werken, die types. Het is pedant, ja."

Derksen positief

Derksen heeft een totaal andere mening en gaf in zijn podcast Groeten uit Grolloo aan dat hij groot voorstander is van Duk als vaste gast op de woensdag. "Ik vind dat we inhoudelijk op pijl moeten blijven, en hij is met de verkiezingen voor de deur een hele goede insider voor de Nederlandse politiek. Die is met alle brandhaarden in de wereld ook op de hoogte hoe het daarmee gesteld is. Dus eigenlijk kunnen we niet zonder Wierd Duk."

Maar de reden waarom Duk nog niet 100 procent de vaste gast is, komt door Wilfred Genee. Hij kon namelijk niet mee vergaderen over de kwestie. "Wilfred is pas zondag teruggekomen van vakantie, en die moet ook nog zijn plasje doen over die woensdagavond", zo deelt Derksen. "Maar ik kan me niet voorstellen dat Wilfred er tegen is of dat hij een andere tegenkandidaat heeft."

Maandag was de talkshow voor het eerst weer op tv, met de vaste opstelling. Het programma is elke werkdag rond 21:20 uur te zien bij SBS 6. Er zullen weer uiteenlopende onderwerpen worden besproken. Zo zullen ze ongetwijfeld hun licht laten schijnen op de politiek, want in eind oktober staan er verkiezingen voor de Tweede Kamer op de planning.