Johan Derksen heeft een blauwtje gelopen op televisie. De 76-jarige tv-persoonlijkheid hoopte een populaire vrouw te strikken als gast voor Vandaag Inside, maar: geen interesse.

Er is een kleine leegloop achter de rug bij het bekende programma. Albert Verlinde ging naar RTL Tonight en ook Lale Gül liet Derksen in de kou staan. Bovendien is René van der Gijp op woensdagen niet, waardoor een extra gast geen kwaad kan. Derksen opperde actrice en presentatrice Wendy van Dijk, alleen zij voelt zich niet geroepen.

Derksen draait 180 graden

Vorige week opperde Derksen Van Dijk, nadat hij eerder zei dat hij "nog nooit een arroganter wijf" was tegengekomen. "Ik denk dat Wendy van Dijk, nadat ze een Chinees nagedaan heeft en Wie van de Drie, nu wel toe is aan een volwassen programma. Als ze mee zou willen doen… Ze heeft de levenservaring en de tv-ervaring om hier te gaan zitten kirren. Misschien is het wel een ontdekking", beargumenteerde Derksen.

Die kwam van een koude kermis thuis, want Van Dijk ziet het dus niet zitten. "Ik vind het leuk dat ze me gevraagd hebben en ik vind dat ze ook altijd heel leuke gasten aan tafel hebben", reageerde ze vrijdag in Shownieuws. De presentatrice gaf ook toe veel naar het programma te kijken, maar: "Het is niet mijn ding hoor. Ik schuif eigenlijk nooit aan zomaar aan tafel, ergens bij een talkshow, tenzij ik iets te verkopen heb."

Derksen afgewezen

Van Dijk verkocht de heren van Vandaag Inside dus een dikke vette nee. Maandagavond werd Derksen daarmee geconfronteerd. "Wendy, hartstikke veel plezier bij Wie van de Drie", was Derksens korte reactie. "Ik heb het gevoel dat mijn verkering uitgegaan is. Dan steek je je nek uit... Stank voor dank. Ze voelt niet de morele plicht van voor die paar ton moet ik nog even m'n handen laten wapperen", aldus de Bromsnor. "Zo kan je het ook uitleggen...", constateerde Wilfred Genee enigszins verbaasd.