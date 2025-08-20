Het veelbesproken programma Vandaag Inside keerde deze week terug op televisie en lijkt ook seizoen een groot succes. Het programma rondom Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp trok een hoop kijkers, maar fans van het programma zullen ook teleurgesteld zijn. Nadat onder meer Albert Verlinde verdween aan de tafel, keert ook een ander vertrouwd gezicht niet meer terug.

Het gaat om de 27-jarige Lale Gül. Zij schoof de voorbije maanden veelvuldig aan bij programma's als De Oranjezomer en Vandaag Inside, maar aan die periode komt een eind. Gül heeft bij een concurrerend programma een exclusief contract getekend.

Geen Vandaag Inside, maar RTL Tonight

Ze gaat namelijk aan de slag bij RTL Tonight en is daarom niet meer te zien in de andere programma's. De columniste van De Telegraaf bevestigt zelf het nieuws. "The word is out", schrijft ze op X. In het artikel zelf spreekt ze van 'een mooie uitdaging' en vertelt ze veel zin te hebben in haar nieuwe avontuur

The word is out! pic.twitter.com/HxUlkZC6W0 — Lale Gül (@lale_gul89) August 20, 2025

Overigens weet De Telegraaf dat Gül wel gewoon te zien blijft in het actualiteitenprogramma Nieuws van de Dag, dat op SBS6 te zien is en wordt gemaakt door De Telegraaf en Hart van Nederland.

Nieuwe talkshow met grote namen

RTL Tonight is een nieuwe talkshow waar op maandag 1 september de eerste uitzending van is. Naast Gül zijn er ook een hoop andere bekende namen die bij het programma van de commerciële zender aan de slag gaan. Ahmed Aboutaleb, Saskia Belleman, Anna Gimbrère en THomas Erdbrink hebben zich aan de talkshow verbonden. Dat geldt ook voor Albert Verlinde, die daardoor op woensdag niet meer te zien is bij Vandaag Inside. Zijn plek wordt dit seizoen ingenomen door journalist Wierd Duk.

De presentatoren van het nieuwe RTL-programma zijn ook al bekend. Dat worden afwisselend Beau van Erven Dorens, Humberto Tan, Renze Klamer en Leonie ter Braak.

Het vertrek van Gül zal vooral voor Derksen een gemis zijn. Tijdens de terugkeer op televisie liet De Snor al ontvallen dat Gül zou vertrekken bij het programma. Derksen gaf aan haar er nog wel graag bij te hebben gehad, maar dat feest gaat voor hem niet door.