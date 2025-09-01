Vandaag Inside begint maandag aan de derde week van het nieuwe seizoen. De tijd is ten opzichte van de eerste twee weken aangepast. Vanaf maandag 1 september 2025 begint de show op zijn vertrouwde tijd: 21.35 uur.

Het zal ook vaste fans de laatste tien afleveringen wellicht zijn overkomen dat ze iets te laat de tv aanknipten. Presentator Wilfred Genee en vaste gasten Renè van der Gijp plus Johan Derksen begonnen toen al wat eerder aan de talkshow; zo tussen 21.15 en 21.20. Vanaf nu zal de aanvangstijd weer op of rond 21.35 uur liggen.

Zomervakantie

Oud-voetballers Derksen en Van der Gijp en presentator Genee hebben in de zomer kunnen genieten van een welverdiende vakantie. Die werd wel even onderbroken vanwege de val van het kabinet begin juni. Derksen en Genee zaten toen weer even aan tafel voor een speciale politieke uitzending met onder anderen Dilan Yesilgöz (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) als gast.

En het politieke wel en wee zal ook de komende weken een belangrijk gespreksonderwerp blijven, gezien de Tweede Kamerverkiezingen op komst zijn. Op 29 oktober mogen stemgerechtigden kiezen welke partijen (of personen) ze graag in het parlement terug zouden zien.

Wierd Duk

Vorig seizoen besloot Van der Gijp de uitzending van woensdag voortaan aan zich voorbij te laten gaan. De voormalig speler van PSV en Oranje vond het te zwaar om vijf dagen achtereen zijn bijdrage te leveren. Zijn vervanger Albert Verlinde is er ook niet meer bij; Wierd Duk zal op woensdagen opduiken.

Lale Gül

Ook een ander vertrouwd gezicht niet meer terug. Het gaat om de 27-jarige Lale Gül. Zij schoof de voorbije maanden veelvuldig aan bij programma's als De Oranjezomer en Vandaag Inside, maar aan die periode komt een eind. Gül heeft bij een concurrerend programma een exclusief contract getekend.

Ze ging namelijk aan de slag bij RTL Tonight en is daarom niet meer te zien in de andere programma's. De columniste van De Telegraaf bevestigde zelf het nieuws. "The word is out", schreef ze op X. In het artikel zelf sprak ze van 'een mooie uitdaging' en vertelde ze veel zin te hebben in haar nieuwe avontuur