Dat er een hoop mis is in de wereld, heeft Johan Derksen afgelopen weekend ondervonden. Bij hem in de buurt werd een amateurvoetbalwedstrijd ontsierd door racistische uitspraken van een supporter richting een aantal spelers van de tegenpartij. Derksen is behoorlijk pissig over zulke acties, zo bleek live op televisie.

De uitzending van Vandaag Inside loopt donderdagavond op zijn eind als Derksen nog wat kwijt wil over een gebeurtenis die in zijn buurt de tongen losmaakte.

"Ik had bij mij in de buurt dit weekend een heel nare racistische rel", zo steekt De Snor van wal. "Bij een voetbalwedstrijd." Het ging volgens het televisie-icoon om een duel tussen JVV uit het plaatsje Jipsingboertange in de provincie Groningen en VV De Treffer'16 uit Tweede Exloërmond in Drenthe.

"Er zijn vijf Oegandese spelers uit Jipsingboertange zijn gestopt. Ze zijn van het veld gelopen omdat er apengeluiden gemaakt werd." Derksen heeft daar uiteraard geen goed woord voor over. "Dat hoorde je twintig jaar geleden af en toe op de tribunes, maar dat is nu een beetje gedateerd. Dat doe je niet meer hè."

Derksen vindt ook dat er door de club waar de misdragingen plaatsvonden niet bepaald hard werd ingegrepen. "Het was een lid van de thuisclub, de voorzitter heeft hem eruit gepikt. Daar blijft het bij. Ik vind het zo primitief als je dat doet. Het is gewoon niet leuk."

Presentator Wilfred Genee vindt het ongelooflijk dat racisme nog steeds zo vaak voorkomt, ook in de voetbalwereld. Zo was er recent nog racistisch wangedrag tijdens Benfica - Real Madrid in de Champions League, waar Vinicius Junior onheus werd bejegend. "Het is nog steeds zo. Nog steeds als die jongens in Praag en dat soort plaatsen spelen is het vaak dat het zo gaat. Echt ongelooflijk allemaal."

In Dagblad van het Noorden liet de trainer van JVV zich uit over het schandalige incident. Hij vertelt dat de Oegandese spelers helaas al vaker zulk wangedrag hebben meegemaakt. Nu lijkt de druppel voor hen ook bereikt. "Ze zouden in mei op vakantie naar Oeganda gaan, maar ze zijn al weg. Het zou me niets verbazen als ze nooit meer terug komen. Ze missen hun familie ook altijd erg."