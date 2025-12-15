Bij Vandaag Inside ging het maandag onder meer over kunstmatige intelligentie. Daarmee kunnen afbeeldingen en video's worden gemaakt die levensecht lijken. Maar het gesprek dwaalde uiteraard af naar veel plattere zaken.

Presentator Wilfred Genee zei tegen gast Valentijn Driessen dat er door AI (Artificial Intelligence) "direct ook nog filmpjes komen waarin je vrolijk bent". De voetbaljournalist van De Telegraaf heeft de reputatie een azijnzeiker te zijn, voor wie niks goed genoeg is.

"Dat je met allemaal vrienden lachend op het strand zit", zo ging Genee door.

Braziliaanse vriendin van Valentijn Driessen

"Ik ben best een vrolijke vent, maar als het over zaken gaat, ja..", zo werpt Driessen tegen. Vervolgens stipt Genee aan dat Driessen vroeger een Braziliaanse vriendin had. "Ik was toen met Romario op vakantie", zo begint Driessen aan zijn anekdote, verwijzend naar de voormalig spits van PSV.

"We waren in Rio. Toen bleef ik ergens aan hangen. Die gaan met 240 kilometer per uur. Dag en nacht. Nee, het was geen prostituee. Ze vroeg er niks voor. Maar ze heeft wel veel geld gekost. Dat leven, altijd jagen, ruzie maken, weer goed maken. Dat kost nog veel meer energie. Niet normaal", zegt hij puffend.

WK voetbal 1978

Johan Derksen haakt in met een herinnering aan het WK voetbal van 1978 in Argentinië. "Het was toen heel erg met de journalisten", herinnert de sportjournalist zich.

"We zaten daar zes tot acht weken en velen hadden vaste verkering. Enkele journalisten hadden hun woonadres gegeven. Er waren een paar en die zaten dan thuis in Nederland met moeders aan de koffie. En dan stond er een juffrouw op de stoep. Dan heb je wat uit te leggen, hè. Ik zeg overal ter wereld dat ik Wilfred Genee ben."