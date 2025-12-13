Estelle Cruijff was vrijdag een van de gasten bij Vandaag Inside. Ze is een dochter van Henny Cruijff, de broer van de overleden voetballegende Johan Cruijff. Een update over haar liefdesleven leidde tot totale chaos.

Hoe gaat het met de mannenjacht? Dat was volgens presentator Wilfred Genee een van de vragen aan het adres van Estelle Cruijff (47) die binnen waren gekomen.

"Nou, wel een man die zijn gereedschap vaak wast", zo begon de ex-partner van oud-topvoetballer Ruud Gullit met uitleggen wat ze zoekt.

Johan Derksen

Johan Derksen vroeg vervolgens aan Cruijff: "Heb je al ooit aan een Talpa-ster gedacht?" Ze vroeg of hij iemand in gedachten had en ondeugend zei De Snor: "Nou, ik weet er nog wel een." Waarmee hij uiteraard doelde op zichzelf.

La Maison Estelle

Cruijff heeft een lijn badkamerproducten op de markt gebracht onder de naam La Maison Estelle. Genee vreest dat die naam (Frans voor 'Het huis Estelle') associaties kan oproepen met een bordeel. Om die reden vindt Derksen het juist een prachtige naam.

Renè van der Gijp, net als Derksen een oud-profvoetballer, rook zijn kans om in te haken. "We komen nog in de tijd van privésauna's", brengt hij in herinnering. "Klavertje Vier. Dan belde je aan en dan zeiden ze: Pierre Kartner is net weg", doelend op de zanger. Derksen is bekend met de reputatie van Kartner. Hij onthult dat de in 2022 overleden artiest een beetje perverse wensen had in de sauna.

'Ja jongens'

Genee begint zich dan te generen aan de platvloerse grappen. "Ja jongens", zegt hij machteloos, terwijl Van der Gijp alweer een nieuwe grap lanceert. Gijp vraagt zich af of Kartner zijn kenmerkende zwarte bolhoedje ophield als hij in zo'n pretsauna tekeer ging.

Derksen ziet de bui al hangen en denkt dat bepaalde sponsoren niks meer te maken willen hebben met het ranzige programma. "Ik denk dat Kippie ook afhaakt nu". Genee vreest: "Wie moet ons nog betalen dan?" En dan lukt het hem om het onderwerp terug te brengen naar schoonmaakproducten.

Raymond Mens

Maar Van der Gijp laat het er niet bij zitten. Zodra Amerika-kenner Raymond Mens ook wat zegt over schoonmaken, komt de voormalig PSV-speler tussenbeide. "Als jij dan op de grond zit te poetsen", zegt hij, terwijl hij van zijn stoel gaat om te hurken. "Dan in twee minuten kan er wat gebeuren natuurlijk." Van Mens is bekend dat hij de homoseksuele liefde is toegedaan.