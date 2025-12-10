Bij Vandaag Inside kregen de mannen aan tafel de echte reden van de afwezigheid van Dick Advocaat bij Curaçao mee en vonden dat ook weer niet verbazend. Wilfred Genee, Johan Derksen en Valentijn Driessen zagen het wel als een verrassing dat Advocaat vanwege het overlijden van een bekende Nederlander terug naar huis vloog.

Ja, de vrouw van Advocaat was echt ziek. Maar als de bondscoach van WK-debutant Curaçao er nu op terugkijkt, had het allemaal niet zo paniekerig gehoeven. Dat zei hij in gesprek met NRC. "Om mij heen zie ik veel narigheid. Zoals een zieke oud-voetballer, van mijn leeftijd, die fit moest worden voor een operatie. Of (voormalig tv-presentatrice, red.) Viola Holt die vanuit het niets wegviel. Ik kende Viola niet goed, maar schrok wel van het bericht.”

'Vertrek was wat voorbarig'

Haar plotselinge overlijden was voor een groot deel de reden dat Advocaat besloot terug naar huis en naar zijn vrouw te keren, in plaats van bij het allesbeslissende WK-kwalificatieduel Jamaica - Curaçao te zijn. "Mijn vertrek was achteraf gezien wat voorbarig, maar toen de dokter me belde, en heel duidelijk was, voelde ik dat ik moest gaan. En als ik iets in mijn hoofd heb, lukt het niemand om me op andere gedachten te brengen."

Verwarring

De mannen bij Vandaag Inside kregen de reactie van Advocaat ook mee en reageerden verbaasd. "Viola Holt was klaarblijkelijk een van de redenen voor hem om weg te gaan", wierp Genee verbaasd op. Driessen begrijpt de verwarring wel. "Hij gaf in eerste instantie ook aan dat het in de familiesfeer lag, omdat hij ook zei dat het weer beter ging met zijn vrouw. Maar daardoor leek het toch niet zo goed te gaan."

'Hij is snel aangedaan'

Derksen kent Advocaat ook al jaren en hem verbaast het niet zo dat Advocaat om zoiets zo'n ingrijpende beslissing neemt. "Dat van Viola Holt heeft hem heel erg aangegrepen. Dat heb ik ook altijd als ik overlijdensadvertenties zie en zie dat ze allemaal jonger zijn dan ik. Dick is een hele gevoelige man, altijd al geweest. Hij is heel snel aangedaan", legt Derksen uit. De Nederlandse trainer (78) is bang dat hij er niet bij is als belangrijke personen om hem heen plotseling wegvallen, zoals zijn vrouw.

'Het zal mij niet gebeuren'

Toen hij het nieuws over Holt hoorde, begon het al te kriebelen bij Advocaat om snel terug naar zijn zieke vrouw te gaan. Vooral uit angst voor 'wat als', valt te concluderen uit zijn reactie bij NRC. "Ik dacht: het zal mij niet overkomen dat er iets gebeurt, en dat ik er niet bij ben.”