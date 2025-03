Johan Derksen loopt leeg na spraakmakende breuk van beruchte hoofdsponsor: 'Dan deug je niet'

EasyToys heeft een nieuwe sport gevonden om reclame te maken: padel. Ze zijn in zee gegaan met een van de beste Nederlandse speelster Steffie Weterings. Dat is tegen het zere been van Johan Derksen, die bij EasyToys vooral denkt aan de hoofdsponsor van Emmen.

"Emmen is EasyToys kwijt, hè Johan", opent Wilfred Genee het onderwerp bij Vandaag Inside, wetende dat Derksen daar op geheel eigen wijze zijn plasje over zal doen. En dat gebeurt ook. "Daar heb ik me behoorlijk over opgewonden", begint Derksen zijn tirade. "Dat is ook de bedoeling bij EasyToys", grapt Genee nog vlug tussendoor over het woordje opgewonden.

"Die meneer van EasyToys is begonnen op zijn zolderkamertje en binnen een paar jaar had hij 500 mensen aan het werk die alle kunstpenissen en vibrators door Nederland verstuurden. Die is bij Emmen op dat shirt gaan staan en toen heeft de KNVB dat met een hele gedetailleerde visie verboden. Heel kinderachtig", blikt Derksen terug.

'Dan deug je niet'

Dankzij gelobby van onder meer VI kwam EasyToys toch op de voorkant van het shirt van FC Emmen. "Die man heeft het optimale eruit gehaald, onbetaalbaar als sponsor", aldus Derksen. Na vier seizoenen stopte de samenwerking 'op het hoogtepunt' en gingen ze als vrienden verder. "Het contract liep af en Emmen was gedegradeerd en hij dacht ze zoeken het maar uit. Dan deug je niet. En nu doet hij zo’n padeldame in een roze EasyToys-pakje."

Volgens Derksen verdient dat niet de schoonheidsprijs. "Als bedrijf kun je niet op zo’n manier een club in de steek laten, terwijl die eigenlijk ontzettend veel publiciteit voor je gegenereerd hebben", oordeelt hij, waarna ze aan tafel het 'belangrijkste onderwerp' afsluiten.

Samenwerking EasyToys en Weterings

Sinds kort wordt Weterings gesponsord door het bedrijf dat seksspeeltjes verkoopt. Naar eigen zeggen is ze een goed uithangbord voor haar nieuwe partner. "Ik ben zelf ook een beetje anders. Altijd al geweest. Ik heb tattoos en ben heel open-minded. Ik houd van sexy, sensatie, spanning en uitdaging", verzekert ze.