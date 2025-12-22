Johan Derksen had weer eens wat misplaatste grapjes paraat om de toon te zetten bij Vandaag Inside. Jutta Leerdam en Jake Paul stonden maandagavond centraal. De Amerikaanse verloofde van de Nederlandse topschaatsster maakte indruk tijdens zijn boksnederlaag tegen Anthony Joshua. Ook Derksen was geïmponeerd.

Derksen denkt dat Paul door Joshua was 'doodgeslagen' als hij was blijven staan tegen de Engelsman. "Het is een gek, maar hij is tevens een held dat hij zes rondes is blijven staan. Dat is heel lang. Het was een echte wedstrijd, maar het was ook een circus en een aanfluiting voor de bokssport. Massaal hebben mensen wereldwijd gekeken, dus commercieel was het zeer verantwoord."

'Ik stel me beschikbaar als invaller'

Daarna toonde de redactie de beelden van de gebroken kaak van Paul. Toen waren de complimenten voor Paul wel over en werd Derksen vulgair. "Dat wordt een avondje niet beffen met onze topschaatsster", zei hij ondeugend. Die opmerking kwam op een hoop gelach te staan in de studio. Reservepresentator Thomas van Groningen gaf daarna nog een niet te missen voorzet. "Misschien moet jij haar dan bellen." Derksen kopte 'm binnen. "Ik stel me beschikbaar als invaller."

Rico Verhoeven

Volgens René van der Gijp was het gevecht tussen Paul en Joshua niet leuk om naar te kijken. Telegraaf-journalist Valentijn Driessen vraagt zich af of Rico Verhoeven ook van Joshua of Paul zou winnen. Ex-voetballer Van der Gijp denkt van wel: "Natuurlijk joh, wereldkampioen hè." Derksen vertelt scheidsrechter Bas Nijhuis aan de bar vervolgens wat de twee verdiend hebben met hun gevecht in Miami. "Tachtig miljoen de man." Daar is Nijhuis van onder de indruk: "Ik krijg wel iets minder voor mijn wedstrijden", lachte hij.

Robin van Persie

Driessen vond wel dat Nijhuis er na een wedstrijd beter uitziet dan Paul. Daarna werd er geschakeld naar een volgend onderwerp. Pierre van Hooijdonk moest het vervolgens ontgelden door zijn uitspraak dat journalisten Feyenoord-trainer Robin van Persie beschermen. "Hij ziet overal complotten. Wat zit er achter bij hem? Daar moet je altijd aan denken bij hem." Derksen maakte het nog bonter. "Hij toont dat hij volkomen ongeschikt is voor talkshows."