De klap die Anthony Joshua uitdeelde aan Jake Paul leverde sportief succes op, maar financieel blijft er een stuk minder over dan het astronomische bedrag dat op papier werd verdiend. De Brit sloeg Paul knock-out in Miami en streek een gigantisch prijzengeld op, al verdwijnt een groot deel daarvan rechtstreeks richting de belastingdienst.

Joshua versloeg Paul in Miami na een knock-out in de zesde ronde van het zwaargewichtgevecht. Het duel groeide uit tot een wereldwijd bekeken spektakel, met een gezamenlijke prijzenpot van naar schatting 137 miljoen pond voor beide vechters. Dat bedrag werd naar verluidt gelijk verdeeld, waardoor Joshua recht had op circa 68,5 miljoen pond. Zo meldt het Britse Mirror.

Miljoenen verdampen

Toch kan de voormalig wereldkampioen dat bedrag niet zomaar bijschrijven. Omdat het gevecht plaatsvond in de Verenigde Staten, moet Joshua een fors deel afdragen aan de Amerikaanse belastingdienst. Naar schatting gaat alleen al daar zo'n 37 procent van zijn inkomsten naartoe, goed voor ruim 25 miljoen pond.

Daarmee is de kous nog niet af. Als inwoner van het Verenigd Koninkrijk moet Joshua ook in eigen land belasting betalen over zijn verdiensten. Het verschil tussen de reeds betaalde Amerikaanse belasting en de Britse verplichtingen zou neerkomen op nog eens miljoenen, plus aanvullende sociale lasten. Alles bij elkaar zou de totale belastingrekening oplopen tot ongeveer 32 miljoen pond.

'Ik verdien de kritiek'

Opvallend genoeg bleef Joshua zelf opvallend nuchter na afloop. De 36-jarige bokser was kritisch op zijn eigen optreden en gaf toe dat het gevecht sneller beslist had mogen worden. "Ik verdien de kritiek", zei hij na afloop. "Als coach zou ik zeggen: hoe laat je deze jongen zes rondes tegen je vechten?"

The American Dream

Ondanks de sportieve dreun liet Paul zich kort na het gevecht alweer opvallend zien. Enkele dagen na zijn nederlaag deelde hij op Instagram een foto waarop hij poseert in een privéjet, omringd door stapels geld en zelfs wapens. De Amerikaan is herstellende van een dubbele kaakbreuk, waarvoor hij in een ziekenhuis in Miami werd geopereerd en twee titaniumplaten kreeg geplaatst.

Tot slot maakte Paul met die post vooral duidelijk hoe hij naar de nederlaag kijkt: als onderdeel van The American Dream. In zijn eigen woorden horen falen, incasseren en weer opstaan bij elkaar. Waar Joshua vooral ziet hoe een flink deel van zijn prijzengeld verdwijnt richting de fiscus, presenteerde Paul zichzelf als iemand die ook na een knock-out zijn eigen verhaal blijft schrijven. Sportief verloor hij, financieel kwam hij er nog altijd riant vanaf en mentaal lijkt hij al vooruit te kijken naar het volgende hoofdstuk, zodra zijn herstel dat toelaat.